China oferece recompensa por informações sobre unidade de operações psicológicas de Taiwan, acusada de "separatismo"

PEQUIM/TAIPÉ (Reuters) - A polícia chinesa ofereceu neste sábado recompensas de US$1.400 por informações sobre 18 pessoas que, segundo ela, eram oficiais de operações psicológicas militares de Taiwan que divulgavam mensagens "separatistas", um dia depois que Taiwan prometeu aumentar suas defesas.

A China considera Taiwan, democraticamente governada, como seu próprio território, apesar das fortes objeções do governo de Taipé, e tem aumentado sua pressão militar e política contra a ilha.

O bureau de segurança pública da cidade chinesa de Xiamen, que fica diante de Taiwan, do outro lado do Estreito de Taiwan, disse que os 18 eram membros do núcleo da "unidade de guerra psicológica" das Forças Armadas de Taiwan e publicou suas fotos, nomes e números da carteira de identidade de Taiwan.

A unidade lida com tarefas como desinformação, coleta de informações, guerra psicológica e transmissão de propaganda, disse o departamento de segurança em um comunicado.

"Durante muito tempo, eles planejaram incitar atividades separatistas", disse o bureau, acrescentando que haveria recompensas de até 10.000 iuanes (US$1.401,74) por pistas que levassem à sua prisão.

Eles lançaram sites para campanhas de difamação, criaram jogos sediciosos para incitar a secessão, produziram conteúdo de vídeo falso para enganar as pessoas, operaram rádios ilegais para "infiltração" e manipularam a opinião pública com recursos de "forças externas", disse a agência de notícias estatal chinesa Xinhua em uma reportagem separada.

O Ministério da Defesa de Taiwan disse que as acusações refletiam o "pensamento despótico e obstinado de um regime autoritário... tentando dividir nosso povo, depreciar nosso governo e conduzir uma guerra cognitiva".

A China emitiu repetidamente relatórios desse tipo que "exploram o livre fluxo de informações em nossa sociedade democrática para juntar e fabricar dados pessoais", disse o ministério.

"Defender a segurança nacional e proteger a segurança e o bem-estar do povo é o dever inabalável de todo oficial militar e soldado", afirmou.

O aviso de procura é em grande parte simbólico, uma vez que os oficiais de inteligência de Taiwan não visitam abertamente o país e o sistema jurídico da China não tem jurisdição na ilha.

Na sexta-feira, o presidente Lai Ching-te prometeu maiores esforços para aumentar as defesas de Taiwan, conclamando a China a renunciar ao uso da força para tomar a ilha. A China reagiu com irritação, chamando Lai de causador de problemas e "criador de guerras".

Em junho deste ano, a China emitiu uma recompensa semelhante para a prisão de 20 pessoas que, segundo Pequim, eram hackers militares taiwaneses. Taiwan rejeitou essa ameaça, dizendo que não se intimidaria.

(Reportagem da Redação de Pequim e de Ben Blanchard em Taipé)