Primavera a dois: 9 chalés românticos para curtir no RJ, em SP e MG

Entre montanhas, cachoeiras e trilhas, alguns chalés disponíveis no Airbnb oferecem a estadia ideal para aproveitar a primavera em meio à natureza. Em cidades como Monte Verde, São Bento do Sapucaí, Penedo, Mauá, Socorro e Itatiaia, há opções que combinam sossego, boa estrutura e paisagens típicas da serra.

Selecionamos hospedagens com nota igual ou superior a 4,8 (de um total de cinco), indicadas para casais que procuram conforto e privacidade em espaços com lareira, banheira ou varanda com vista (os preços podem sofrer alterações). Confira a seguir:

Monte Verde (MG)

Monte Verde é ideal para curtir um fondue Imagem: Divulgação

O espaço conta com dois chalés aconchegantes para casais ou até três pessoas, localizados em meio à natureza e a 4 km do Portal de Monte Verde. O local oferece clima tranquilo e romântico, próximo a atrações como tirolesa, passeios de quadriciclo e cavalgadas.

Reserve por R$ 403 a diária

Nota no Airbnb: 4,82

Palavra do hóspede: "Gostamos muito da estadia, bem pertinho do centro em Monte Verde (em torno de 8 minutinhos), a cama simplesmente perfeita, muito confortável e quentinha, lençóis e toalhas limpinhos também." (Tayná, agosto de 2025)

Socorro (SP)

Socorro fica a poucas horas de São Paulo Imagem: Divulgação

A Cabana Pompeia fica em uma área nobre de Socorro, a poucos minutos do centro. O espaço oferece vista panorâmica, hidromassagem interna e jacuzzi aquecida ao ar livre. Com fácil acesso e segurança, é ideal para casais ou famílias que buscam conforto, natureza e uma experiência de descanso com sofisticação.

Reserve por R$ 1.019 a diária

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Super recomendo!!! Toda a experiencia foi incrível, desde as mensagens dias antes, ate a chegada super fácil a cabana. A Ana Paula nos recebeu muito bem, a cabana é exatamente igual às fotos, tudo muito maravilhoso, com extrema facilidade de chegar na cidade, e de acesso a mercados e afins. Fantástico!!! 5 estrelas." (Matheus, agosto de 2025)

Campos do Jordão (SP)

Campos do Jordão é ótima para descansar Imagem: Divulgação

A cabana A-Frame está a 1.670 metros de altitude, em um local tranquilo e com vista panorâmica na cidade mais alta do Brasil. O espaço acomoda apenas um casal e conta com cama queen, Smart TV e banheira de imersão no andar superior, acessado por escada.

Reserve por R$ 736 a diária

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "A Cabana é muito bacana, aconchegante, muito bem equipada. A localização tem uma vista muito bonita, e é muito gostoso tomar um café admirando a vista. Recomendo 100%." (Felipe, setembro de 2025)

Itatiaia (RJ)

Itatiaia é ideal para quem quer "desligar" do mundo Imagem: Divulgação

O chalé está localizado dentro do Parque Nacional de Itatiaia, cercado por mata nativa e com o clima ameno típico da serra. Ideal para casais, oferece um ambiente tranquilo e integrado à natureza. O espaço é indicado tanto para estadias curtas quanto longas, com possibilidade de desconto para períodos estendidos.

Reserve por R$ 305 a diária

Nota no Airbnb: 4,93

Palavra do hóspede: "O chalé fica dentro do parque Nacional do Itatiaia. Uma imersão total na natureza e na mata atlântica. O local é ótimo para sair direto para as trilhas. Carro ficará descansando." (Vinicius, setembro de 2025)

Resende (RJ)

Resende fica a poucas horas do Rio de Janeiro Imagem: Divulgação

O chalé em estilo estúdio oferece jacuzzi com cromoterapia, calefator, cama queen e varanda com rede e vista para a Pedra Selada. O espaço é privativo, em rua sem saída, ideal para casais ou quem busca descanso e tranquilidade. Conta com cozinha equipada, banheiro completo e estacionamento próprio.

Reserve por R$ 442 a diária

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Eu e minha namorada passamos um final de semana maravilhoso na casa. O lugar é super aconchegante, muito bem organizado e limpo, exatamente como nas fotos. Tudo funcionou perfeitamente e nos sentimos muito à vontade. Com certeza pretendemos voltar mais vezes. Recomendo demais." (Lucas, setembro de 2025)

Penedo (RJ)

Penedo é ideal para quem quer ir para a serra Imagem: Divulgação

O chalé em Penedo fica em uma rua tranquila, a cinco minutos de carro do centro. Com dois andares, oferece sala de estar com sofá-cama, cozinha equipada e banheiro no térreo; no piso superior, dois quartos e varanda com vista para a natureza.

Reserve por R$ 356 a diária

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Estadia super tranquila, a casa é exatamente como descrita e como nas fotos. A localização é excelente e dá pra fazer tudo que precisa a pé, além de ter um visual lindo das montanhas e um belo jardim muito bem cuidado. A casa é bem funcional, tudo estava limpo e organizado e a experiência desde o check-in até o check-out foi muito tranquila. Indico com certeza essa acomodação." (Bruno, Agosto de 2025)

Visconde de Mauá (RJ)

Visconde de Mauá tem opção de trilhas e cachoeiras Imagem: Divulgação

Os dois chalés ficam acima da Vila de Maromba, próximos às cachoeiras do Escorrega e Poção de 7 Metros, e oferecem vista panorâmica das montanhas. Cada unidade conta com cama de casal, TV, frigobar, micro-ondas, roupas de cama e toalhas.

Reserve por R$ 256 a diária

Nota no Airbnb: 4,92

Palavra do hóspede: "Regiane foi a responsável por ser a primeira anfitriã a me hospedar para que eu pudesse conhecer Maromba, e redondezas como Visconde de Mauá e Penedo; e posso dizer que foi simplesmente tudo perfeito." (Ricardo, setembro de 2025)

Bueno Brandão (MG)

Bueno Brandão tem natureza exuberante na Mantiqueira Imagem: Divulgação

O chalé em conceito aberto conta com deck e vista para as montanhas da Serra da Mantiqueira. O espaço dispõe de TV de 50 polegadas, lareira e ar-condicionado quente e frio. A cozinha é completa, com geladeira, fogão com forno, micro-ondas, sanduicheira e utensílios básicos. Ideal para quem busca conforto e praticidade.

Reserve por R$ 798 a diária

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Adorei minha estadia! O local é exatamente como nas fotos -- limpo, bem organizado e muito confortável. A localização é excelente, uma bela vista para descansar e desconectar. Os mascotes Café e Uva são muito fofos e carinhosos. O anfitrião foi super atencioso e prestativo, sempre disponível para ajudar no que fosse necessário. Com certeza me hospedaria novamente e recomendo sem dúvidas." (Maíra, setembro de 2025)

São Bento do Sapucaí (SP)

São Bento do Sapucaí é pertinho de SP Imagem: Divulgação

O chalé fica em São Bento do Sapucaí, em local seguro e próximo a trilhas, vinícolas, restaurantes e diversos pontos turísticos. O espaço oferece lareira, fogo de chão com lenha de cortesia, rede para descanso e vista para as montanhas e a Pedra do Baú. Hospedagem ideal para quem deseja aconchego e contato com a natureza.

Reserve por R$ 457 a diária

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "A estadia no chalé foi incrível! O espaço é exatamente como nas fotos - aconchegante, cercado pela natureza e com uma vista maravilhosa. Marcos e sua esposa, Silvana, foram muito gentis conosco, tiveram o cuidado e carinho de deixar uma cesta de boas-vindas." (Stela, agosto de 2025)

Escolhemos cada hospedagem de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos itens oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.