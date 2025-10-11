Primavera a dois: 9 chalés românticos para curtir no RJ, em SP e MG
Entre montanhas, cachoeiras e trilhas, alguns chalés disponíveis no Airbnb oferecem a estadia ideal para aproveitar a primavera em meio à natureza. Em cidades como Monte Verde, São Bento do Sapucaí, Penedo, Mauá, Socorro e Itatiaia, há opções que combinam sossego, boa estrutura e paisagens típicas da serra.
Selecionamos hospedagens com nota igual ou superior a 4,8 (de um total de cinco), indicadas para casais que procuram conforto e privacidade em espaços com lareira, banheira ou varanda com vista (os preços podem sofrer alterações). Confira a seguir:
Monte Verde (MG)
O espaço conta com dois chalés aconchegantes para casais ou até três pessoas, localizados em meio à natureza e a 4 km do Portal de Monte Verde. O local oferece clima tranquilo e romântico, próximo a atrações como tirolesa, passeios de quadriciclo e cavalgadas.
Nota no Airbnb: 4,82
Palavra do hóspede: "Gostamos muito da estadia, bem pertinho do centro em Monte Verde (em torno de 8 minutinhos), a cama simplesmente perfeita, muito confortável e quentinha, lençóis e toalhas limpinhos também." (Tayná, agosto de 2025)
Socorro (SP)
A Cabana Pompeia fica em uma área nobre de Socorro, a poucos minutos do centro. O espaço oferece vista panorâmica, hidromassagem interna e jacuzzi aquecida ao ar livre. Com fácil acesso e segurança, é ideal para casais ou famílias que buscam conforto, natureza e uma experiência de descanso com sofisticação.
Nota no Airbnb: 5,0
Palavra do hóspede: "Super recomendo!!! Toda a experiencia foi incrível, desde as mensagens dias antes, ate a chegada super fácil a cabana. A Ana Paula nos recebeu muito bem, a cabana é exatamente igual às fotos, tudo muito maravilhoso, com extrema facilidade de chegar na cidade, e de acesso a mercados e afins. Fantástico!!! 5 estrelas." (Matheus, agosto de 2025)
Campos do Jordão (SP)
A cabana A-Frame está a 1.670 metros de altitude, em um local tranquilo e com vista panorâmica na cidade mais alta do Brasil. O espaço acomoda apenas um casal e conta com cama queen, Smart TV e banheira de imersão no andar superior, acessado por escada.
Nota no Airbnb: 4,99
Palavra do hóspede: "A Cabana é muito bacana, aconchegante, muito bem equipada. A localização tem uma vista muito bonita, e é muito gostoso tomar um café admirando a vista. Recomendo 100%." (Felipe, setembro de 2025)
Itatiaia (RJ)
O chalé está localizado dentro do Parque Nacional de Itatiaia, cercado por mata nativa e com o clima ameno típico da serra. Ideal para casais, oferece um ambiente tranquilo e integrado à natureza. O espaço é indicado tanto para estadias curtas quanto longas, com possibilidade de desconto para períodos estendidos.
Nota no Airbnb: 4,93
Palavra do hóspede: "O chalé fica dentro do parque Nacional do Itatiaia. Uma imersão total na natureza e na mata atlântica. O local é ótimo para sair direto para as trilhas. Carro ficará descansando." (Vinicius, setembro de 2025)
Resende (RJ)
O chalé em estilo estúdio oferece jacuzzi com cromoterapia, calefator, cama queen e varanda com rede e vista para a Pedra Selada. O espaço é privativo, em rua sem saída, ideal para casais ou quem busca descanso e tranquilidade. Conta com cozinha equipada, banheiro completo e estacionamento próprio.
Nota no Airbnb: 5,0
Palavra do hóspede: "Eu e minha namorada passamos um final de semana maravilhoso na casa. O lugar é super aconchegante, muito bem organizado e limpo, exatamente como nas fotos. Tudo funcionou perfeitamente e nos sentimos muito à vontade. Com certeza pretendemos voltar mais vezes. Recomendo demais." (Lucas, setembro de 2025)
Penedo (RJ)
O chalé em Penedo fica em uma rua tranquila, a cinco minutos de carro do centro. Com dois andares, oferece sala de estar com sofá-cama, cozinha equipada e banheiro no térreo; no piso superior, dois quartos e varanda com vista para a natureza.
Nota no Airbnb: 5,0
Palavra do hóspede: "Estadia super tranquila, a casa é exatamente como descrita e como nas fotos. A localização é excelente e dá pra fazer tudo que precisa a pé, além de ter um visual lindo das montanhas e um belo jardim muito bem cuidado. A casa é bem funcional, tudo estava limpo e organizado e a experiência desde o check-in até o check-out foi muito tranquila. Indico com certeza essa acomodação." (Bruno, Agosto de 2025)
Visconde de Mauá (RJ)
Os dois chalés ficam acima da Vila de Maromba, próximos às cachoeiras do Escorrega e Poção de 7 Metros, e oferecem vista panorâmica das montanhas. Cada unidade conta com cama de casal, TV, frigobar, micro-ondas, roupas de cama e toalhas.
Nota no Airbnb: 4,92
Palavra do hóspede: "Regiane foi a responsável por ser a primeira anfitriã a me hospedar para que eu pudesse conhecer Maromba, e redondezas como Visconde de Mauá e Penedo; e posso dizer que foi simplesmente tudo perfeito." (Ricardo, setembro de 2025)
Bueno Brandão (MG)
O chalé em conceito aberto conta com deck e vista para as montanhas da Serra da Mantiqueira. O espaço dispõe de TV de 50 polegadas, lareira e ar-condicionado quente e frio. A cozinha é completa, com geladeira, fogão com forno, micro-ondas, sanduicheira e utensílios básicos. Ideal para quem busca conforto e praticidade.
Nota no Airbnb: 5,0
Palavra do hóspede: "Adorei minha estadia! O local é exatamente como nas fotos -- limpo, bem organizado e muito confortável. A localização é excelente, uma bela vista para descansar e desconectar. Os mascotes Café e Uva são muito fofos e carinhosos. O anfitrião foi super atencioso e prestativo, sempre disponível para ajudar no que fosse necessário. Com certeza me hospedaria novamente e recomendo sem dúvidas." (Maíra, setembro de 2025)
São Bento do Sapucaí (SP)
O chalé fica em São Bento do Sapucaí, em local seguro e próximo a trilhas, vinícolas, restaurantes e diversos pontos turísticos. O espaço oferece lareira, fogo de chão com lenha de cortesia, rede para descanso e vista para as montanhas e a Pedra do Baú. Hospedagem ideal para quem deseja aconchego e contato com a natureza.
Nota no Airbnb: 5,0
Palavra do hóspede: "A estadia no chalé foi incrível! O espaço é exatamente como nas fotos - aconchegante, cercado pela natureza e com uma vista maravilhosa. Marcos e sua esposa, Silvana, foram muito gentis conosco, tiveram o cuidado e carinho de deixar uma cesta de boas-vindas." (Stela, agosto de 2025)
Escolhemos cada hospedagem de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos itens oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.