Centenas de manifestantes pró-palestinos protestam antes da partida entre Noruega e Israel

Centenas de pessoas se manifestaram aos gritos de "Palestina Livre" e protestaram contra o "genocídio" em Gaza neste sábado (11) em Oslo, poucas horas antes da partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 entre Noruega e Israel, informou a AFP.

Usando kufiyas (o tradicional cocar palestino) no pescoço e agitando bandeiras palestinas, os manifestantes se reuniram no centro da capital norueguesa antes de marcharem até o estádio Ullevaal, em meio a uma atmosfera calma, apesar do uso de sinalizadores.

"A mensagem que queremos transmitir hoje é que estamos mostrando o cartão vermelho para Israel, para o apartheid e para o genocídio", disse à AFP Line Khateeb, presidente do Comitê Norueguês para a Palestina, uma das organizações que promovem a manifestação.

"Nós nos recusamos a permitir que o futebol seja usado para encobrir crimes de guerra, como está acontecendo hoje com a participação de Israel nas eliminatórias da Copa do Mundo", acrescentou.

Faixas foram exibidas na manifestação com mensagens como "Excluam Israel do futebol internacional", "Do rio ao mar", "Cartão vermelho para Israel" e "Isso é genocídio, não guerra".

Os organizadores decidiram realizar a manifestação apesar do acordo de cessar-fogo em Gaza firmado na quinta-feira entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

"Isso não põe fim à ocupação. Não significa que a Cisjordânia esteja livre. Não significa que a Palestina esteja livre. Devemos continuar pressionando e impondo sanções a Israel para responsabilizá-lo, para que a Palestina seja verdadeiramente livre", insistiu Khateeb.

A partida está sendo disputada sob condições de segurança máxima. Vários policiais montados a cavalo e agentes antidistúrbios estão posicionados ao redor do estádio, observou um jornalista da AFP.

A presidente da Federação Norueguesa de Futebol, Lise Klaveness, indicou recentemente que está trabalhando "para garantir que Israel seja sancionado". "Pessoalmente, acho que se a Rússia foi excluída, Israel também deve ser excluído", disse ela em um podcast.

Poucos dias após o Exército russo invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022, a Uefa e a Fifa baniram conjuntamente a seleção e os clubes russos de todas as competições internacionais, sanção que permanece em vigor.

A renda arrecadada com a bilheteria da partida Noruega-Israel será doada à organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), anunciou a Federação Norueguesa de Futebol.

Com cinco vitórias em cinco partidas, a Noruega lidera o Grupo I, à frente de Itália e Israel.

