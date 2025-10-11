Joe Biden faz radioterapia para tratar câncer de próstata

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden está passando por radioterapia e tratamento hormonal para combater o câncer de próstata, informou um porta-voz à AFP neste sábado (11).

O democrata, de 82 anos, que desistiu de sua candidatura à reeleição em 2024 por motivos de saúde, revelou em maio que havia sido diagnosticado com uma forma "agressiva" de câncer de próstata com "metástases ósseas".

O que é radioterapia

O que é: Aplicação localizada de radiação terapêutica para matar as células tumorais ou impedir que elas aumentem, buscando sempre causar o menor dano possível às células normais vizinhas. Pode ser curativa (para acabar totalmente com o tumor), remissiva (reduzir o tamanho do câncer), profilática (eliminar possíveis células neoplásicas dispersas) e paliativa (melhorar a qualidade de vida).

Indicação: Para tumores que têm sensibilidade à radiação, incluindo cânceres de cérebro, mama, próstata, colo do útero, laringe, pulmão, próstata, estômago. Via de regra, é realizada nos estágios iniciais da doença.

Como é: O paciente recebe doses de radiação localmente com a utilização de aparelhos específicos. A quantidade é calculada pelo radioterapeuta com a ajuda de programas de computador.

Duração: As sessões são realizadas diariamente, com descanso no sábado e no domingo. O número total depende do estágio e do tipo da doença.

Riscos e efeitos colaterais: Estão relacionados aos órgãos tratados. Por exemplo, se for a bexiga, corre-se o risco de infecção urinária; o pescoço, boca seca e dificuldade para engolir. Fora isso, pode ocorrer queimaduras na pele, vômito, náusea, diarreia, perda de apetite e cansaço.