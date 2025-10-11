Topo

Notícias

Joe Biden faz radioterapia para tratar câncer de próstata

SAUL LOEB/AFP
Imagem: SAUL LOEB/AFP

11/10/2025 11h34

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden está passando por radioterapia e tratamento hormonal para combater o câncer de próstata, informou um porta-voz à AFP neste sábado (11).

O democrata, de 82 anos, que desistiu de sua candidatura à reeleição em 2024 por motivos de saúde, revelou em maio que havia sido diagnosticado com uma forma "agressiva" de câncer de próstata com "metástases ósseas".

O que é radioterapia

O que é: Aplicação localizada de radiação terapêutica para matar as células tumorais ou impedir que elas aumentem, buscando sempre causar o menor dano possível às células normais vizinhas. Pode ser curativa (para acabar totalmente com o tumor), remissiva (reduzir o tamanho do câncer), profilática (eliminar possíveis células neoplásicas dispersas) e paliativa (melhorar a qualidade de vida).

Indicação: Para tumores que têm sensibilidade à radiação, incluindo cânceres de cérebro, mama, próstata, colo do útero, laringe, pulmão, próstata, estômago. Via de regra, é realizada nos estágios iniciais da doença.

Como é: O paciente recebe doses de radiação localmente com a utilização de aparelhos específicos. A quantidade é calculada pelo radioterapeuta com a ajuda de programas de computador.

Duração: As sessões são realizadas diariamente, com descanso no sábado e no domingo. O número total depende do estágio e do tipo da doença.

Riscos e efeitos colaterais: Estão relacionados aos órgãos tratados. Por exemplo, se for a bexiga, corre-se o risco de infecção urinária; o pescoço, boca seca e dificuldade para engolir. Fora isso, pode ocorrer queimaduras na pele, vômito, náusea, diarreia, perda de apetite e cansaço.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Desarmamento está 'fora de discussão', diz líder do Hamas

Israel transfere presos palestinos para troca com reféns do Hamas

Trump inicia demissões de servidores e culpa shutdown

Jornais europeus veem Macron isolado em 'caos político' e falam em 'fim de era' e 'comédia de mau gosto'

Trump rompe trégua comercial com a China e retoma ofensiva tarifária

'Quase em consenso', diz Trump sobre acordo de paz entre Israel e Hamas

Zelenskiy discute com Trump defesa aérea e ataques russos contra energia

China oferece recompensa por informações sobre unidade de operações psicológicas de Taiwan, acusada de "separatismo"

Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado na zona sul de SP

Joe Biden faz radioterapia para tratar câncer de próstata

Mais de 500.000 pessoas retornaram à Cidade de Gaza após o cessar-fogo, diz Defesa Civil