Atriz Diane Keaton morre aos 79 anos, informa revista People

Por Patricia Reaney

(Reuters) - Diane Keaton, a peculiar atriz norte-americana que ganhou um Oscar e conquistou corações com sua atuação cativante como a excêntrica e insegura namorada de Woody Allen na comédia romântica "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa", de 1977, morreu aos 79 anos de idade, informou a revista People neste sábado, citando um porta-voz da família.

Não foi possível entrar em contato imediatamente com um representante da atriz.

Keaton, que participou de mais de 60 filmes, incluindo a trilogia "O Poderoso Chefão", "O Clube das Desquitadas" e oito filmes com Allen, destacou-se em Hollywood com um estilo pessoal que privilegiava o visual andrógino, suéteres de gola alta e seus chapéus característicos.

Ela recebeu indicações ao Oscar de melhor atriz por sua interpretação da jornalista norte-americana Louise Bryant no drama político "Reds", de 1981, como tia carinhosa de Leonardo DiCaprio na saga familiar "As Filhas de Marvin", de 1996, e ao lado de Jack Nicholson na comédia romântica "Alguém Tem que Ceder", de 2003.

Mas foi "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa", que Allen baseou livremente em seu relacionamento com Keaton, que a consagrou como uma atriz consumada.

"Foi uma versão idealizada de mim, digamos assim", disse Keaton sobre o filme em uma entrevista à CBS News em 2004.

"Noivo Neurótico, Noiva Nervosa" e a dramática atuação de Keaton como uma professora dedicada durante o dia e frequentadora de bares de solteiros à noite em "À Procura de Mr. Goodbar" a levaram à capa da revista "Time" em setembro de 1977.

A revista Rolling Stone a descreveu como "a próxima (Katherine) Hepburn" em sua edição de 30 de junho daquele ano.

Quarenta anos depois, Allen prestou homenagem à sua musa inicial quando Keaton recebeu o prêmio American Film Institute Life Achievement Award pelo conjunto de sua obra.

"No momento em que a conheci, ela foi uma grande inspiração para mim", disse ele. "Muito do que realizei em minha vida, com certeza, devo a ela. Ela é realmente incrível."

Keaton também foi diretora, escritora, produtora e fotógrafa e tinha paixão por restaurar mansões na Califórnia. Ela detalhou sua vida em dois livros de memórias, "Agora e Sempre" em 2011, no qual revelou ter sofrido de bulimia, um distúrbio alimentar, quando estava na casa dos 20 anos, e "Let's Just Say it Wasn't Pretty" em 2014.

Ela era igualmente famosa por romances de alto nível com seus companheiros masculinos de filmes: Allen; Warren Beatty, seu colega e diretor em "Reds"; e Al Pacino, que interpretou seu namorado e marido nos filmes "O Poderoso Chefão".

"Cada homem teve uma década diferente", disse ela ao The Telegraph em 2013. "Woody tinha meus 20, Warren teve meus 30 e Al estava no limite: final dos 30 e início dos 40."

CARREIRA DE SUCESSO

Keaton nasceu Diane Hall em Los Angeles, em 5 de janeiro de 1946. A mais velha de quatro filhos, ela adotou o nome de solteira da mãe para evitar confusão com outra atriz com o mesmo apelido.

Seu pai e sua mãe mudaram a família para o subúrbio de Santa Ana quando Keaton era criança.

Depois de cursar brevemente a faculdade na Califórnia, Keaton mudou-se para Nova York para estudar na Neighborhood Playhouse. Ela conseguiu um papel no musical de rock original da Broadway "Hair", em 1968. A atriz tímida, que passou anos fazendo terapia, recusou-se a aparecer nua na produção.

Mas foi uma audição com Allen para a produção teatral de "Play It Again, Sam" que mudou sua vida.

"Nada teria acontecido sem Woody Allen. Se eu não tivesse sido escalada para aquela peça...", disse Keaton em uma entrevista à Vanity Fair em 2011.

Keaton foi indicada ao Tony pelo papel que deu início ao romance entre os dois, bem como a uma amizade duradoura e a uma colaboração que incluiu muitos dos melhores filmes de Allen, como "O Dorminhoco", "A Última Noite de Boris Grushenko" e "Manhattan".

Keaton apoiou Allen anos mais tarde, depois que a filha adotiva do cineasta o acusou de tê-la agredido sexualmente quando ela era criança. Allen negou as alegações e nunca foi acusado.

"Eu ainda o amo -- há algumas pessoas que permanecem em sua vida e isso importa e elas estão lá por muito tempo", disse ela sobre Allen em uma entrevista ao The Telegraph em 2013.

Depois de vê-la em "As Mil Faces do Amor" e intrigado com seu comportamento excêntrico e nervoso, Francis Ford Coppola escalou Keaton como Kay Adams, o interesse amoroso de Pacino em "O Poderoso Chefão". Esse foi um papel importante para a atriz no filme que ganhou o Oscar de melhor filme em 1973.

À medida que a carreira de Keaton progredia, ela passou de papéis de ingênua para mulheres maduras e mães que lidam com questões familiares. Ela atribui à diretora Nancy Meyers o mérito por sua carreira duradoura. Elas trabalharam juntas em quatro filmes, incluindo "Presente de Grego", de 1987, e o remake de 1991 do filme dos anos 1950 "O Pai da Noiva".

Keaton também foi indicada para um Emmy de atriz principal em 1995 por "A Rainha do Ar" e dirigiu vários filmes, episódios de televisão e dois vídeos musicais para a cantora Belinda Carlisle.

Apesar de seus romances bem divulgados, ela nunca se casou.

"Acho que eu tinha muito medo de homens e também me sentia muito atraída por pessoas extremamente talentosas e deslumbrantes", disse ela à revista Elle em 2015. "Acho que isso não contribui para um bom casamento com uma pessoa como eu, alguém que simplesmente não se adaptou bem."

Depois de adotar duas crianças, Dexter e Duke, quando estava na casa dos 50 anos, Keaton disse que encontrou um propósito real em sua vida que nunca teve antes.

"Eu estava muito envolvida comigo mesma desde sempre. E isso muda toda a paisagem de sua vida. Todo o seu ponto de vista de uma forma positiva", disse ela à CBS News. "De uma forma agradável. ... Acho que ambos são milagres."

(Reportagem de Bhargav Acharya em Toronto e Patricia Reaney)