Ataque russo deixa milhares sem energia na Ucrânia às vésperas do inverno

A região de Odessa, no sul da Ucrânia, acordou sem energia neste sábado (11) após um ataque russo durante a madrugada, o mais recente ataque ao sistema de energia antes do inverno, informaram as autoridades locais.

Não foram fornecidas informações imediatas sobre quantas pessoas foram afetadas pela queda de energia, mas a empresa de energia ucraniana DTEK relatou cortes em partes da cidade costeira de Odessa. A companhia informou posteriormente que havia restabelecido o fornecimento de energia para mais de 240 mil residências na região.

Moscou tem atacado a rede energética da Ucrânia todos os invernos desde a invasão de 2022 Imagem: Andrew Kravchenko/AFP

"Ontem à noite, o inimigo atacou a infraestrutura de energia e civil na região de Odessa", disse o governador Oleg Kiper no Telegram. "Engenheiros elétricos estão fazendo todo o possível para restaurar totalmente o fornecimento de energia", acrescentou.

Moscou tem atacado a rede energética da Ucrânia todos os invernos desde a invasão de 2022, cortando o fornecimento de eletricidade e a calefação de milhões de residências e interrompendo o fornecimento de água, no que Kiev considera um flagrante crime de guerra.

A Rússia nega que civis sejam o alvo, argumentando que a Ucrânia usa sua infraestrutura elétrica para abastecer seu aparato militar. Kiev, por sua vez, sustenta que os ataques são direcionados principalmente contra civis.

Os cortes de energia deste sábado ocorreram um dia após um ataque russo em larga escala ter cortado o fornecimento de energia em grande parte de Kiev e em outras nove regiões do país.

A DTEK confirmou na manhã deste sábado que havia restabelecido o fornecimento de energia em mais de 800 mil residências na capital após este ataque.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse que os ataques de sexta-feira foram um ato de desrespeito sem precedentes por parte da Rússia e pediu aos países ocidentais que aumentassem as sanções contra Moscou.