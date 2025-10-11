Topo

Ataque de forças paramilitares no Sudão deixa ao menos 60 mortos

11/10/2025 05h27

Pelo menos 60 pessoas morreram neste sábado (11) em um ataque de forças paramilitares na cidade sitiada de El Fasher, no oeste do Sudão, informou um grupo ativista local. 

A cidade, que também é a capital de Darfur do Norte, está sitiada pelas Forças de Apoio Rápido (FAR), um grupo paramilitar que luta contra o Exército sudanês em uma guerra que já dura mais de dois anos e busca consolidar seu poder no oeste do país. 

O comitê de resistência local afirmou que as FAR usaram dois drones e oito projéteis para atacar um centro de deslocados em Dar al-Arqam, localizado no terreno de uma universidade. 

Inicialmente, foram relatadas 30 mortes, mas o comitê aumentou o número para 60.

O comitê chamou o incidente de "massacre" e pediu intervenção internacional. 

"Eles mataram crianças, mulheres e idosos a sangue frio. Muitos foram completamente queimados", disse o comitê. 

Os comitês são compostos por ativistas que coordenam a ajuda humanitária e documentam as atrocidades cometidas no conflito do Sudão. 

A guerra, que começou em abril de 2023, matou dezenas de milhares de pessoas, deslocou milhões e deixou quase 25 milhões em situação de fome aguda. 

El Fasher é a última grande cidade da região de Darfur que escapa do controle das FAR, que estão em guerra contra o Exército regular sudanês.

bur-lm/ila/dv/smw/sag-avl/aa

© Agence France-Presse

