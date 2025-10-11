Argentina bate México (2-0) e vai enfrentar Colômbia na semifinal do Mundial Sub-20

Com uma atuação sólida, ainda que sem brilho, a Argentina venceu o México por 2 a 0 neste sábado (11), em Santiago, e se classificou para enfrentar a Colômbia na semifinal do Mundial Sub-20, disputado no Chile.

Os argentinos abriram o placar aos nove minutos de jogo com o atacante Maher Carrizo, que finalizou com precisão ao aproveitar um rebote do goleiro Emmanuel Ochoa.

O segundo gol da 'Albiceleste' veio depois do intervalo, em uma arrancada desde o meio-campo de Mateo Silvetti (56').

Com um planejamento tático impecável, a seleção argentina controlou milimetricamente o habilidoso Gilberto Mora, a grande promessa do futebol mexicano, enquanto a 'La Tri' não tinha amplitude e poder ofensivo para criar perigo.

Desesperado em busca de uma virada na reta final, o México ainda teve dois jogadores expulsos nos acréscimos, o zagueiro Diego Ochoa (90'+2) e o atacante Tahiel Jiménez (90'+6).

"Estamos felizes e orgulhosos por levar a seleção até a semifinal. Sabíamos que enfrentaríamos um adversário difícil. Não foi fácil vencer, e agora temos um jogo difícil contra a Colômbia", disse Carrizo, autor do primeiro argentino.

Na próxima quarta-feira, a equipe do técnico Diego Placente vai lutar por uma vaga na final contra a seleção colombiana, que mais cedo derrotou a Espanha por 3 a 2.

© Agence France-Presse