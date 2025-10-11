Após novo prazo, ex-assessor de Bolsonaro apresenta defesa a Moraes

Topo

O coronel do Exército Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, que foi denunciado pela PGR Imagem: Reprodução/Facebool
11/10/2025 12h56

A defesa do ex-assessor de Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara, apresentou hoje as alegações finais na ação penal por tentativa de golpe de Estado. A manifestação foi enviada após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinar o prazo de 24 horas para os defensores de Câmara.

O que aconteceu

Defesa de Câmara não havia apresentado as alegações finais dentro do prazo inicialmente determinado por Moraes. Diante disso, ministro apontou "má-fé" dos advogados e mandou que a defesa fosse substituída pela Defensoria Pública da União. Advogados recorreram e ministro recuou ontem, mas deu até hoje pera os defensores apresentarem a manifestação.

Alegações finais são a última manifestação da defesa antes do julgamento. Após receber as alegações de todos os réus, o ministro deve liberar a ação para julgamento e pedir que seja marcada uma data para a ação penal ser julgada pela Primeira Turma do STF. Cabe ao presidente da Turma, ministro Flávio Dino, determinar essa data.

Situação de Marcelo Câmara é semelhante a do ex-assessor para assuntos internacionais de Bolsonaro, Filipe Martins. Sua defesa também havia sido destituída por Moraes na mesma decisão que envolveu os advogados de Câmara, mas recorreu e tem até hoje a noite para se manifestar

Alegação final de Câmara tem 47 páginas. Defesa aponta que não teria sido comprovado o envolvimento dele em crimes e pede a absolvição de seu cliente ou, ao menos, a aplicação de pena mínima a ele. Advogados também pedem que ação seja anulada por vários motivos, incluindo a suposta falta de imparcialidade de Moraes.

Marcelo Câmara e Filipe Martins integram o núcleo 2 da trama golpista. Também integram o grupo os réus Silvinei Vasques, Fernando de Sousa Oliveira, Marília Ferreira de Alencar e Mário Fernandes, que apresentaram as alegações finais no prazo inicialmente estabelecido por Moraes.

Grupo é apontado como 'núcleo de gerentes' da trama golpista. Segundo a PGR, este grupo seria responsável por gerenciar as ações golpistas após a derrota de Bolsonaro na eleição de 2022.

Os seis denunciados são acusados de cinco crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

