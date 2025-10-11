Topo

Anvisa apreende e proíbe venda de oito produtos para alisamento de cabelos

Produtos para alisamento são proibidos pela Anvisa Imagem: iStock
Do UOL, em São Paulo

11/10/2025 17h56

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) apreendeu oito produtos para alisamento de cabelo das empresas Anne Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda. e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação e propaganda dos mesmos.

O que aconteceu

Os produtos não tinham registro na Anvisa. Os cosméticos apreendidos eram utilizados em procedimentos como botox e selagem térmica — tratamentos procurados por quem busca alisar o cabelo.

Todos os lotes dos oito produtos da Anne Ind. estão proibidos de serem vendidos e fabricados. São eles:

  • Soul Care B.T.X. Organic Hidrate Lise;
  • Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Organic;
  • Selagem Térmica Plástica dos Fios Organic;
  • Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Cristalização;
  • Máscara de Tratamento B.Tox Plástica dos Fios Redutor de Volume;
  • Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Plastia Marroquina;
  • Selagem Térmica Plástica dos Fios Arginina e Açaí.

A Pack for You Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. teve apenas um produto proibido. Trata-se do Rubitox Orgânico Tecnologia ATH Creme de Realinhamento da Fibra Rubelita Professional, também desenvolvido para alisamento. Um pote de um quilo do creme custa cerca de R$ 120 e é vendido nos principais marketplaces do país.

