Anvisa proíbe venda de mais de 15 produtos de cannabis e de cogumelo

Do UOL, em São Paulo

A Anvisa determinou a proibição de produtos de duas marcas de cannabis e uma de cogumelos. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial da União.

O que aconteceu

Duas empresas de cannabis estão proibidas de vender seus produtos. De acordo com a Anvisa, a marca Hemp Vegan não tem registro ou autorização para distribuir os produtos, que seriam fabricados por uma empresa desconhecida. O UOL entrou em contato, mas ainda não teve retorno.

Outra empresa alvo da operação foi a Cannafy Serviços. Os produtos não possuem registro ou autorização da Anvisa. Além disso, são fabricados por empresas que não têm autorização de funcionamento.

Cannafy publicou nota no site deles. A empresa informou que não fabrica produtos no Brasil, mas que faz a ponte entre pacientes brasileiros e fornecedores estrangeiros. "Atuamos para garantir que todas as importações tenham sido previamente autorizadas pela Anvisa, conforme dispõe a Resolução Anvisa RDC n. 660/2022."

Reiteramos nosso compromisso com a transparência, a conformidade regulatória e a segurança dos pacientes brasileiros, mantendo diálogo permanente com autoridades e parceiros do setor. Nota da Cannafy

Anvisa anunciou ainda proibição de produtos comestíveis de cogumelos. A empresa De Volta às Raízes não está autorizada a fabricar os produtos, pois não têm registro nem cadastro. Todos os lotes estão proibidos de ser comercializados. O UOL entrou em contato por email, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Veja lista de todos os produtos

Marca Hemp Vegan:

Produtos com Fitocanabinoides (CBG, CBG, CBDA) (todos os lotes)

Bálsamos Tópicos de CBD (todos os lotes)

Gotas de CBD Fullspectrum Vegano (todos os lotes)

CBD Gummies Fullspectrum (todos os lotes)

CBD Paste Fullspectrum Vegan - Marca Hemp Vegan (todos os lotes)

CBD + CBG Drops - Marca Hemp Vegan (todos os lotes)

CBD + Cbda Fullspectrum - Marca Hemp Vegan (todos os lotes)

Parches Musculares - 50 mg de CBD - Marca Hemp Vegan (todos os lotes)

Marca Cannafy Serviços:

Produtos de Cannabis da marca CBDM Gummy (todos os lotes)

Produtos de Cannabis da Marca Canna River (todos os lotes)

Produtos de Cannabis da Marca Rare Cannabinoid (todos os lotes)

Marca De Volta às Raízes Comércio:

Cogumelo Tremella (todos os lotes)

Cogumelo Reish (todos os lotes)

Cordyceps Militaris (todos os lotes)

Cogumelo do Sol (todos os lotes)

Cogumelo Juba de Leão (todos os lotes)

Cogumelo Chaga (todos os lotes)