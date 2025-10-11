Topo

Notícias

Altas Horas de hoje homenageia Caetano Veloso e traz convidados como Gil e Ney Matogrosso

São Paulo

11/10/2025 15h41

O Altas Horas deste sábado, 11, comemora 25 anos do programa na TV Globo e faz uma edição especial em homenagem ao cantor Caetano Veloso. Entre os convidados estão Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Ivete Sangalo, Xande de Pilares, Mosquito, Kleber Lucas, Pretinho da Serrinha e os filhos de Caetano: Tom, Zeca e Moreno Veloso.

Já as músicas escolhidas englobam alguns dos clássicos do músico, como Cajuína, Você é Linda, Deus Cuida de Mim, Divino Maravilhoso, Leãozinho, Você Não Me Ensinou A Te Esquecer e Muito Romântico.

Um dos destaques será o encontro no palco entre Caetano e Gilberto Gil. A dupla vai relembrar o início da amizade, quando foram apresentados pelo produtor Roberto Santana, na rua Chile, no centro de Salvador. "Começamos a conversar e ficamos falando mais entre ele e eu do que com Roberto, que era nosso amigo", relata Veloso.

O Altas Horas de hoje vai ao ar às 22h25, após a exibição da novela Vale Tudo. O programa é apresentado por Serginho Groisman.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Cuba nega ter participado da guerra na Ucrânia

Com hat-trick e pênalti perdido de Haaland, Noruega goleia Israel (5-0) nas Eliminatórias

Altas Horas de hoje homenageia Caetano Veloso e traz convidados como Gil e Ney Matogrosso

Presente de viagem, vodca russa ajuda a salvar homem intoxicado por metanol

'Pilha de entulhos': palestinos descrevem destruição ao voltar para casa

Soldados se juntam a manifestantes da Geração Z em protesto em Madagascar

Enviado dos EUA promete retorno de reféns em Tel Aviv e reforça protagonismo de Trump em acordo com Hamas

PM é morto durante romaria ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida

Trump diz que seu governo "identificou fundos" para pagar tropas durante paralisação

'Só quero que essa dor acabe': sobrevivente do 7 de outubro se suicida após perder companheira e melhor amigo

Caso Ruy Ferraz Fontes: polícia investiga se licitação de R$ 24 milhões motivou assassinato