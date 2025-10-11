Topo

Notícias

Alívio e ceticismo em protesto pró-palestinos em Londres

11/10/2025 13h17

Milhares de manifestantes pró-palestinos marcharam neste sábado (11) em Londres, expressando uma mistura de ceticismo e esperança cautelosa no segundo dia de cessar-fogo entre Israel e Hamas em Gaza.

"Estamos (...) compartilhando o alívio do povo palestino", disse Ben Jamal, diretor da Campanha de Solidariedade com a Palestina, que tem organizado manifestações pró-palestinas massivas mensais em Londres desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023.

"Mas também estamos aqui compartilhando seu medo de que este cessar-fogo não permaneça, conscientes de que Israel violou cada acordo de cessar-fogo que assinou", afirmou Jamal à AFP.

Apesar das preocupações sobre o plano de paz proposto pelo presidente Donald Trump para Gaza - que propõe uma autoridade de transição liderada pelo líder americano - Jamal esclareceu que havia um "imenso sentimento de alívio" pelo cessar-fogo.

As cores vermelha e verde da bandeira palestina predominavam entre os manifestantes ao longo da margem do rio Tâmisa no centro de Londres, onde começou a marcha amplamente pacífica.

Os manifestantes usavam kufiyas brancas e pretas, carregavam cartazes que diziam "Parem de matar de fome em Gaza" e "Parem o genocídio", e cantavam "Palestina livre" e "Do rio ao mar, a Palestina será livre".

Um grupo de manifestantes contrários agitava bandeiras israelenses e a polícia de Londres disse que realizou um "pequeno número de prisões" durante confrontos entre os dois grupos.

cf-aks/rmb /rnr/meb/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Pegula elimina Sabalenka e fará final americana contra Gauff no WTA 1000 de Wuhan

Zelensky pede a Trump que feche acordo de paz na Ucrânia assim como fez no 'Oriente Médio'

Um líder do Hamas afirma que é um 'absurdo' que seus membros sejam expulsos de Gaza

Hamas não comparecerá à cerimônia de assinatura do acordo de paz de Gaza, disse um líder à AFP

Comoção em Israel após suicídio de sobrevivente do festival de música Nova

Hamas estima que negociações de paz sobre Gaza serão 'difíceis', diz autoridade

Homens entram em vagão exclusivo para mulheres e geram confusão no RJ; veja

Quase 400 quilos de cocaína apreendidos e 14 presos na Guatemala

Colégio Santa Cruz apura caso de racismo e antissemitismo contra professor

Crocodilo pré-histórico de 180 milhões de anos é encontrado com esqueleto intacto na França

Alívio e ceticismo em protesto pró-palestinos em Londres