Topo

Notícias

Waller diz que entrevista para cargo de chair do Fed foi "ótima" e não foi política

10/10/2025 10h26

(Reuters) - O diretor do Federal Reserve Christopher Waller disse nesta sexta-feira que sua entrevista com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, para ser o próximo chefe do banco central dos Estados Unidos correu bem e não foi política.

Waller, visto como o principal candidato a suceder o chair Jerome Powell no próximo ano, disse à CNBC que a entrevista foi "totalmente sobre economia".

A CNBC informou mais cedo que Waller está entre os cinco candidatos restantes sob consideração para suceder Powell quando o mandato do atual chair expirar em maio.

"Não sei se sou um finalista ou não", disse Waller. "Achei que a entrevista foi boa."

Bessent, que está fazendo o trabalho principal de avaliar os candidatos para que o presidente Donald Trump faça a indicação para o cargo, teve entrevistas preliminares com até 11 candidatos.

Mas, citando autoridades do Tesouro não identificadas, a CNBC informou que a lista havia sido reduzida para cinco: Waller; a vice-presidente de supervisão do Fed, Michelle Bowman; o presidente do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett; o ex-diretor do Fed Kevin Warsh; e o diretor de investimentos de renda fixa BlackRock, Rick Rieder.

Hassett continua sendo o favorito nos mercados de apostas Kalshi e Polymarket, com Waller ocupando o segundo lugar em ambas as plataformas que apostam em quem Trump indicará.

O presidente republicano exige que o Fed reduza a taxa de juros e rotineiramente se insurge contra Powell, que Trump escolheu como chair do Fed durante seu primeiro mandato na Casa Branca, mas com quem a relação rapidamente azedou.

"Na verdade, foi uma ótima entrevista", disse Waller, que foi nomeado para o Fed por Trump em 2020. "Quero dizer, houve muita discussão sobre vários aspectos de vários discursos que fiz sobre meus pontos de vista, e eles quiseram dar continuidade a essas histórias. Achei ótimo. Na verdade, não houve nada de político nisso. Não houve nada. Foi tudo uma discussão econômica séria. Por isso, achei que foi brilhante".

A questão da interferência política no Fed - e seu status como um órgão independente - é algo central agora que Trump tomou a medida sem precedentes de tentar demitir uma diretora do Fed em exercício, Lisa Cook, por causa de alegações de pedidos fraudulentos de hipoteca residencial.

Cook nega a alegação, nenhuma acusação foi apresentada até o momento e sua contestação legal à tentativa de demissão será discutida na Suprema Corte em janeiro.

(Reportagem de Dan Burns e Howard Schneider)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Medvedev vence De Minaur e vai enfrentar Rinderknech nas semis do Masters 1000 de Xangai

'Hoje mais do que nunca contamos com o presidente Trump', diz Machado após anúncio do Nobel da Paz

Vitória de Paolini sobre Swiatek é única surpresa das quartas do WTA 1000 de Wuhan

Por que Trump não ganhou o Nobel da Paz? Leia recados do comitê

Cessar-fogo entre Israel e o Hamas entra em vigor em Gaza

Podcast A Hora estreia grupo de WhatsApp e edição extra para assinantes UOL

Megaoperação no Rio busca conter avanço do CV; 6 suspeitos foram mortos, diz polícia

Mercado guardava frango vencido desde 2017 e alimentos impróprios no RS

Diagnóstico errado no Hospital da Unicamp faz paciente passar por quimioterapia sem ter câncer

O que é abono de permanência que Barroso vai perder ao se aposentar do STF?

PM de folga mata adolescente com tiro após roubo a carro com influenciadora