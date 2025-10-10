Wall Street tomba conforme Trump renova ameaças de tarifas à China por disputa sobre terras raras
Por Stephen Culp
NOVA YORK (Reuters) - Wall Street despencou nesta sexta-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agitou os mercados ao lançar uma série de ameaças contra a China, depois que Pequim reforçou suas restrições às terras raras.
Em uma publicação no Truth Social, Trump disse que está avaliando um aumento "maciço" das tarifas sobre produtos chineses e afirmou que não há motivo para se reunir com o presidente da China, Xi Jinping, em duas semanas, conforme planejado, acrescentando que há "muitas outras contramedidas" em consideração.
De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 2,71%, para 6.552,77 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 3,56%, para 22.207,28 pontos. O Dow Jones caiu 1,88%, para 45.480,04 pontos.