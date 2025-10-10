Topo

Notícias

Wall Street tomba conforme Trump renova ameaças de tarifas à China por disputa sobre terras raras

10/10/2025 17h18

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - Wall Street despencou nesta sexta-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agitou os mercados ao lançar uma série de ameaças contra a China, depois que Pequim reforçou suas restrições às terras raras.

Em uma publicação no Truth Social, Trump disse que está avaliando um aumento "maciço" das tarifas sobre produtos chineses e afirmou que não há motivo para se reunir com o presidente da China, Xi Jinping, em duas semanas, conforme planejado, acrescentando que há "muitas outras contramedidas" em consideração.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 2,71%, para 6.552,77 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 3,56%, para 22.207,28 pontos. O Dow Jones caiu 1,88%, para 45.480,04 pontos.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

São Paulo confirma 25 casos de intoxicação por metanol e investiga mais 160

Preço do petróleo cai com cessar-fogo em Gaza e tensão comercial

Unicef pede fluxo total de ajuda para Gaza e adverte que mortes de crianças podem aumentar

Trump anuncia tarifas adicionais de 100% contra a China

No porão com Vlado há 50 anos

EUA vão impor tarifa adicional de 100% sobre importações chinesas a partir de novembro, diz Trump

Preços de medicamentos hospitalares recuam 0,38% em setembro, aponta IPM-H

Terremoto de magnitude 7,8 atinge extremo sul da América do Sul e provoca alerta de tsunami

Lecornu 2: Macron renomeia premiê que se demitiu para chefiar novo governo

Beneficiários de planos de saúde fizeram 1,93 bilhão de procedimentos em 2024, diz ANS

Sucessor de Barroso herdará 912 ações