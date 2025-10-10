Topo

Notícias

Wall Street fecha em queda por ameaças tarifárias de Trump

10/10/2025 19h06

A Bolsa de Nova York registrou uma forte queda nesta sexta-feira (10), reagindo com temor à ameaça do presidente Donald Trump de aumentar substancialmente as tarifas dos Estados Unidos sobre produtos chineses.

O índice Dow Jones caiu 1,90%, enquanto o Nasdaq recuou 3,56%.

O índice de referência S&P 500 perdeu 2,71%, sua maior queda em uma sessão desde o caos provocado em abril, quando Trump anunciou sua guerra tarifária.

Nesta sexta-feira, o presidente americano expressou sua irritação com a decisão de Pequim de aplicar novas restrições às exportações de terras raras, um tema sensível nas relações entre Pequim e Washington.

Nas redes sociais, Trump afirmou que a China "estava se tornando muito hostil" e considerou que "será obrigado a contra-atacar financeiramente".

Além disso, disse que cogita um aumento generalizado das tarifas sobre produtos chineses que entram nos Estados Unidos.

Essas declarações "perturbaram a calmaria" de Wall Street e "lembraram que a incerteza comercial continua sendo um obstáculo para os mercados", comentou à AFP Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Desde abril, a bolsa havia mostrado até então uma dinâmica positiva, que permitiu a acumulação de recordes, mesmo com a implementação de certas tarifas americanas.

Para Kourkafas, o recuo observado na sexta-feira pode ser apenas temporário.

"Já vimos muitas notícias desse tipo no passado", com "ameaças que acabaram sendo retiradas", lembrou o analista.

No entanto, "uma mudança significativa nas relações bilaterais" entre as duas maiores potências econômicas do mundo poderia alterar a situação.

tmc/myl/eb/cr/nn/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Trump espera que libertação de reféns do Hamas ocorra na segunda-feira

Indicado à vaga de Barroso ao STF será definido após retorno de Lula da Itália, diz Lewandowski

Oposição pode tentar incluir destaque por anistia em projeto de redução de penas, diz Nikolas

Terremoto de magnitude 7,8 é registrado no mar entre América do Sul e Antártida

Wall Street fecha em queda por ameaças tarifárias de Trump

Homem é morto a tiros com filho de 1 ano no colo; bebê foi baleado no peito

Randolfe: Governo não se dará por vencido por lobby de bets e governadores

Moraes autoriza governador de Santa Catarina a visitar Bolsonaro em prisão domiciliar

UE vive aumento "alarmante" de pessoas desabrigadas, diz ONG

Dólar dispara para R$ 5,50 com tensão entre EUA e China

Alemanha goleia Luxemburgo (4-0) e reassume liderança do Grupo A das Eliminatórias