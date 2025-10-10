Wall Street cai após Trump alertar sobre tarifas mais altas para a China

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street devolveram ganhos iniciais e passaram a cair nesta sexta-feira depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está avaliando um "forte aumento" nas tarifas sobre produtos chineses.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,44%, para 46.156,54 pontos. O S&P 500 perdia 0,64%, a 6.692,05 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,97%, para 22.801,09 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant em Bengaluru)