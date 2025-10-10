Wall Street avança enquanto investidores avaliam dados de confiança

Por Niket Nishant e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, com o Nasdaq atingindo um recorde intradiário, enquanto os investidores analisavam os dados de confiança do consumidor para obter novas percepções sobre a economia.

Os operadores continuam otimistas em relação às ações apesar das quedas de quinta-feira, apostando que o impulso com a IA permanece intacto. Alguns analistas esperam que o comércio de IA, concentrado principalmente em tecnologia até o momento, transborde para as empresas de energia e construção à medida que a demanda por construção de data centers acelera.

"Os investidores veem os pequenos recuos como oportunidades de entrar e adicionar mais capital. Há muito dinheiro circulando no sistema", disse Aleksandr Spencer, diretor de investimentos da Bogart Wealth.

Outros acrescentam que o mercado ainda tem espaços para altas, especialmente se o Federal Reserve continuar a reduzir a taxa de juros.

Dados recentes reforçaram as expectativas de afrouxamento. Embora a paralisação do governo tenha atrasado as divulgações de dados oficiais, os indicadores apontam para um enfraquecimento do mercado de trabalho, com as demissões ligadas ao impasse provavelmente aprofundando a tensão.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,34%, para 46.517,96 pontos. O S&P 500 ganhava 0,23%, a 6.750,80 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,24%, para 23.079,81 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant e Sukriti Gupta em Bengaluru)