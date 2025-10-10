Wall Street abre em leve alta com compras antes de dados de confiança

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em leve alta nesta sexta-feira, com os investidores comprando após um breve recuo enquanto aguardavam dados de confiança do consumidor para obter novas pistas sobre a economia.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,08% na abertura, para 46.394,88 pontos. O S&P 500 ganhava 0,08%, a 6.740,49 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,08%, para 23.043,519 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant e Sukriti Gupta em Bengaluru)