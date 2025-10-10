Vitória de Paolini sobre Swiatek é única surpresa das quartas do WTA 1000 de Wuhan

Topo

A vitória da tenista italiana Jasmine Paolini (nº 8 do mundo) sobre a polonesa Iga Swiatek (nº 2) foi a única surpresa desta sexta-feira (10) no torneio WTA 1000 de Wuhan, onde Sabalenka, Gauff e Pegula também chegaram às semifinais. 

A toscana derrotou a polonesa com autoridade, por 6-1 e 6-2, conquistando sua primeira vitória sobre Swiatek em sete duelos entre as duas. 

Além da classificação, o triunfo deixa Paolini mais perto do WTA Finals de Riad, que reunirá as oito melhores tenistas da temporada na capital saudita no início de novembro. 

"É sempre difícil enfrentar Iga, mas finalmente venci!", comemorou a tenista de 29 anos, duas vezes finalista de Grand Slam (Roland Garros e Wimbledon em 2024). 

Paolini enfrentará no sábado a americana Coco Gauff, número 3, em uma das semifinais. Gauff tampouco teve dificuldades para derrotar a alemã Laura Siegemund por 6-3 e 6-0 nesta sexta-feira. 

Do outro lado do chaveamento, a bielorrussa Aryna Sabalenka (nº 1) e a americana Jessica Pegula (nº 6) vão se enfrentar pela outra vaga na final após derrotarem a cazaque Elena Rybakina (6-3 e 6-3) e a tcheca Katerina Siniaková (2-6, 6-0 e 6-3), respectivamente.

- Resultados das quartas de final do WTA 1000 de Wuhan:

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Elena Rybakina (CAZ/N.8) 6-3, 6-3

Jessica Pegula (EUA/N.6) x Katerina Siniaková (CZE) 2-6, 6-0, 6-3

Cori Gauff (EUA/N.3) x Laura Siegemund (ALE) 6-3, 6-0

Jasmine Paolini (ITA/N.7) x Iga Swiatek (POL/N.2) 6-1, 6-2

