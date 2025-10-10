Topo

Venezuelana Maria Corina Machado ganha Prêmio Nobel da Paz de 2025

10/10/2025 06h33

OSLO (Reuters) - A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, ganhou o Prêmio Nobel da Paz nesta sexta-feira por promover os direitos democráticos em seu país e por sua luta para conseguir uma transição para a democracia, disse o Comitê Norueguês do Nobel.

"Quando os autoritários tomam o poder, é crucial reconhecer os corajosos defensores da liberdade que se levantam e resistem", disse o comitê em sua citação.

O comitê escolheu focar na Venezuela neste momento, em um ano dominado pelas repetidas declarações públicas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que ele merece o Prêmio Nobel da Paz.

Antes do anúncio, especialistas no prêmio disseram que Trump não o ganharia, pois ele está desmantelando a ordem mundial internacional que o comitê do Nobel preza.

O Prêmio Nobel da Paz, no valor de 11 milhões de coroas suecas, ou cerca de US$1,2 milhão, será entregue em Oslo em 10 de dezembro, aniversário da morte do industrial sueco Alfred Nobel, que fundou os prêmios em seu testamento de 1895.

(Reportagem de Gwladys Fouche, Nora Buli, Nerijus Adomaitis, Tom Little e Terje Solsvik in Oslo)

