Vendas da Volkswagen crescem no 3º tri impulsionadas pela Europa e veículos elétricos

10/10/2025 07h38

BERLIM - O Grupo Volkswagen informou um aumento de 1% nas entregas globais do terceiro trimestre nesta sexta-feira, com os novos modelos contribuindo para as vendas na Europa Ocidental.

Um aumento na Europa e na América do Sul compensou a pressão da China e dos Estados Unidos, disse Marco Schubert, membro do comitê executivo ampliado de vendas da montadora alemã, em comunicado. 

As entregas de veículos elétricos a bateria (BEV na sigla em inglês) da Volkswagen aumentaram 33,1% de julho a setembro, para 252.100 veículos.

A queda de 55% nas vendas de veículos elétricos a bateria (BEV) para a China contrastou fortemente com um aumento de 213,5% na América do Norte e um aumento de 60% na Europa.

(Reportagem de Bernadette Hogg e Ilona Wissenbach)

