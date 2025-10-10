Topo

Vencedora do Nobel da Paz de 2025 já criticou Lula e elogiou Trump e Milei

Do UOL, em São Paulo

10/10/2025 07h31Atualizada em 10/10/2025 07h31

Anunciada como vencedora do Prêmio Nobel da Paz hoje, María Corina Machado já criticou Lula e rasgou elogios a Trump e Milei. Os comentários foram feitos quando a opositora de Nicolás Maduro na Venezuela apoiava Edmundo González Urrutia na disputa pela presidência de seu país.

O que aconteceu

Machado compartilhou, em 6 de março de 2024, um trecho de fala de Lula, na qual o presidente diz que não ficou "chorando" ao não poder concorrer em 2018. Na época, preso em Curitiba, Lula indicou Fernando Haddad para disputar as eleições contra Jair Bolsonaro (PL).

"Você [Lula] está validando os abusos de um autocrata que viola a Constituição e o Acordo de Barbados que afirma apoiar", escreveu Corina. Em publicação na rede social X (antigo Twitter), ela ainda disse que Maduro tinha medo de enfrentá-la "porque sabe que o povo venezuelano está hoje na rua comigo".

Eu chorando, presidente Lula? Você está dizendo isso porque sou mulher? Você não me conhece. Luto para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e dos milhões que têm o direito de fazê-lo numa eleição presidencial livre em que derrotarei Maduro. Você está validando os abusos de um autocrata que viola a Constituição e o Acordo de Barbados que afirma apoiar.
Maria Corina Machado em publicação na rede social X

A candidata da oposição, vencedora das primárias, foi considerada inelegível pela Suprema Corte venezuelana em janeiro daquele ano. A decisão fez com que os Estados Unidos voltassem a sancionar setores de petróleo e gás do país após acusações de que a inelegibilidade afetasse o Acordo de Barbados, que previu diálogo político entre o governo de Maduro e a oposição.

Lula defendeu a realização de eleições transparentes da Venezuela e pediu "presunção de inocência" a Maduro. Em evento com o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, o petista afirmou que "não se pode colocar dúvidas antes de as eleições acontecerem".

Elogios a Trump e Milei

Ex-deputada María Corina elogiou Donald Trump. Em 19 de abril de 2024, ela disse que o americano tem sido um "aliado consistente" na causa democrática da Venezuela e que "está apoiando o povo com a estratégia certa." As declarações ocorreram em entrevista ao Estadão.

Líder da oposição na Venezuela cobrou uma postura diferente do presidente do Brasil. "Lula poderia fazer muito mais", disse. "Esse é o momento de liderar com princípios. O que acontece agora na Venezuela vai definir o futuro da democracia na América Latina."

Não podemos ter dois pesos e duas medidas. Veja o que aconteceu em 16 de abril: Nadine Heredia, esposa do ex-presidente do Peru, entrou na embaixada brasileira e recebeu asilo em menos de 24 horas. Enquanto isso, nossos colegas na embaixada argentina aqui estão há mais de um ano sem água, sem luz, com acesso restrito a medicamentos e alimentos -- e nada foi feito. Não acredito que o governo brasileiro não tenha força para garantir salvo-condutos depois de tanto tempo.
María Corina Machado, líder da oposição na Venezuela

A venezuelana agradeceu o apoio do presidente argentino, Javier Milei, dois dias antes das eleições contra Nicolás Maduro. "Tive uma boa conversa hoje com Javier Milei, presidente da Argentina, a quem agradeci o apoio e o comprometimento de seu governo e da equipe política durante estes meses difíceis para os venezuelanos e para nosso povo nos comandos de campanha", ressaltou ela nas redes sociais.

Reiterei a minha confiança no espírito libertário inquebrável dos venezuelanos e na nossa convicção de que este 28J [28 de julho, dias das eleições] será um feito cívico histórico. O Presidente Milei reafirmou-me o seu apoio à nossa causa, aos valores democráticos e à liberdade. Obrigado, querido presidente.
María Corina, em seu perfil no X

