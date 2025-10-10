Daniela Lima: China se prepara para briga comercial com EUA há tempos

As novas tarifas de até 100% dos Estados Unidos sobre produtos chineses vão sacudir mercados e abrem espaço para respostas duras de Pequim, avaliou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

As ameaças feitas pelo presidente Donald Trump fizeram o dólar disparar para R$ 5,50, derrubaram bolsas e elevaram o ouro, enquanto a China ampliou restrições à exportação de terras raras. Daniela analisa o cenário imprevisível e destaca riscos e oportunidades para o Brasil.

Trump ameaçou mais cedo e agora concretizou. Vai vir um novo sacode. Já fechou a Bolsa aqui no Brasil e o dólar escalou. Precisamos ficar de olho agora no que farão os chineses. Na primeira vez em que Trump subiu o tom com a China, Xi Jinping falou 'eu tenho tamanho para brigar. É 100% que você está botando para os meus produtos? Então são 100% para os seus também" É toma lá, dá cá. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela lembra que a China detém grande volume de títulos da dívida dos EUA e, se decidir vendê-los, pode abalar ainda mais o dólar e a economia americana. Para ela, Pequim se prepara há anos para essa disputa.

Hoje, a China é detentora de um grande número de títulos da dívida americana. Ela vem se preparando há um bom tempo para uma guerra comercial com os EUA. Se a China começar a desovar no mercado esses títulos, causará um senhor baque na economia americana. A trajetória da dívida já é uma das grandes preocupações, mas isso faz com que a moeda perca força mesmo. Daniela Lima, colunista do UOL

O colunista Leonardo Sakamoto destaca que a restrição chinesa a terras raras abre chance para o Brasil, que possui reservas pouco exploradas e pode negociar com os EUA, desde que avance no processamento e não só exporte matéria-prima.

O próprio Brasil já indicou para os EUA que tem interesse em negociar o aumento da exploração de terras raras. É claro, desde que o país não apenas exporte matéria-prima bruta, mas também possa processar esses produtos aqui, desenvolver tecnologia local e abrir uma parceria com os EUA. Nesse sentido, essa limitação da exportação de terras raras pela China aumenta o cacife brasileiro para negociação. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Daniela ressalta ainda que a soja pode ganhar espaço com a disputa. O Brasil tende a se beneficiar, mas a volatilidade do câmbio e dos mercados exige cautela. Ela avalia que o ambiente segue imprevisível, bélico e que cada dia traz uma surpresa diferente.

Falamos sobre uma melhora na relação do Brasil com o presidente Donald Trump, mas não dá para falar dele de uma forma linear. Tivemos a esperança de as tarifas não entrarem em vigor em agosto, mas elas acabaram entrando. É tudo muito dinâmico desde que o Trump assumiu esse segundo mandato. É muito imprevisível e bélico. Daniela Lima, colunista do UOL

A China é grande produtora de terras raras e tem tecnologia de processamento também. Quando ela impõe limites tanto para a utilização da sua tecnologia quanto para a compra, a venda dessas terras raras também abre uma possibilidade para o Brasil, que tem grandes jazidas desse produto. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

