Uruguai vence República Dominicana (1-0) em amistoso

10/10/2025 11h44

Sem apresentar um futebol brilhante e desfalcado de vários titulares, o Uruguai derrotou a República Dominicana por 1 a 0 nesta sexta-feira (10), dando início a uma mini excursão pela Malásia, com o técnico Marcelo Bielsa testando jogadores antes da Copa do Mundo de 2026, que será realizada na América do Norte.

Ignacio Laquintana, que joga no Bragantino, marcou o único gol da seleção uruguaia aos 60 minutos da partida disputada no Estádio Nacional Bukit Jalil, em Kuala Lumpur. 

"Estou feliz pela estreia e pelo gol", disse o artilheiro da partida, que destacou a alta temperatura em que o jogo foi disputado.

O Uruguai, quarto colocado na classificação final das Eliminatórias sul-americanas, deixou evidente a falta de rodagem de uma equipe que sentiu falta de astros como Federico Valverde e Darwin Núñez. 

A República Dominicana, por sua vez, incomodou a defesa uruguaia e não se rendeu em nenhum momento, apesar de estar fora da próxima Copa do Mundo. 

A 'Celeste' vai encerrar sua turnê pela Malásia na segunda-feira, em Malaca, contra o Uzbequistão, que disputará a Copa do Mundo pela primeira vez no ano que vem.

Em novembro, o Uruguai fecha o ano com amistosos contra Estados Unidos e México.

Escalações:

Uruguai: Cristopher Fiermarín - José Luis Rodríguez (Emiliano Martínez, 46), Santiago Mouriño, Nicolás Marichal (Santiago Bueno, 46), Marcelo Saracchi - Nicolás Fonseca, Kevin Amaro (Agustín Alvarez, 46', 90'+5 Julio Daguer), Facundo Torres (Federico Viñas, 46') - Ignacio Laquintana, Luciano Rodríguez e Juan Manuel Sanabria (Rodrigo Salazar, 46').  

Técnico: Marcelo Bielsa.

República Dominicana: Xavier Valdez; Jimmy Kaparos (79' Omar de la Cruz), Noah Dollenmayer, Edgar Pujol; João Urbáez (79' Marlon Mena), Pablo Rosario, Heinz Morschel, Junior Firpo; Edarlyn Reyes (55' Juan Carlos Familia), Óscar Ureña (63' Ronald Vázquez) e Dorny Romero (63' Erick Japa). 

Técnic: Marcelo Neveleff.

gfe/raa/aam/dd 

