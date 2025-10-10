Topo

Notícias

Unigel tem pedido de recuperação judicial aprovado pela Justiça

São Paulo

10/10/2025 11h21

O juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho, da 2ª Vara de Falências de São Paulo, aprovou na quinta-feira, 9, o pedido de recuperação judicial da Unigel, empresa petroquímica que produz plástico. Com R$ 3,8 bilhões, a companhia havia encerrado um processo de recuperação extrajudicial há oito meses. Procurada, a Unigel não comentou o assunto até o fechamento deste texto.

Na solicitação apresentada à Justiça, a empresa afirma que sua crise decorre da queda abrupta dos spreads internacionais de produtos químicos e petroquímicos, do excesso de oferta global decorrente da expansão produtiva da China e do encarecimento de matérias-primas.

Diz também que as premissas econômicas que embasaram sua recuperação extrajudicial não se concretizaram e que atrasos em desembolso de financiamentos agravaram o desequilíbrio de seu caixa.

A companhia vinha tentando negociar com credores que cobranças fossem suspensas até janeiro, quando sua fábrica de ácido sulfúrico deve entrar em operação e começar a gerar caixa, mas não obteve sucesso.

Nos últimos meses, a empresa havia priorizado o pagamento de serviços ligados às obras da planta, acumulando dívidas com fornecedores antigos - que tentaram cortar o suprimento de matérias-primas, inclusive de gás. Em agosto, havia conseguido uma liminar que suspendeu a execução de dívidas por dois meses.

Na mesa de negociação, a Unigel afirmava que poderia gerar caixa para sobreviver assim que a planta de ácido sulfúrico começasse a funcionar. O projeto, porém, foi anunciado em 2021 e seu cronograma foi alterado devido à crise da empresa.

Instalada em Camaçari (BA) a um custo total de US$ 135 milhões, a unidade deve ficar pronta em dezembro para passar a operar no mês seguinte. No último mês de maio, as obras restantes ainda demandavam US$ 36,8 milhões - a maior parte desse aporte estava previsto para os últimos três meses de 2025.

A fábrica está sendo construída com dinheiro gerado pela operação da empresa. No segundo trimestre deste ano, o fluxo de caixa das atividades operacionais da companhia foi negativo em R$ 77 milhões.

A Unigel atravessa uma crise desde 2023. À época, a alta do preço do gás tornou inviável a operação das plantas de amônia que a empresa havia arrendado da Petrobras. Essa área da companhia chegou a representar dois terços de seu Ebitda em 2022, quando o preço dos fertilizantes subiu de forma vertiginosa em função da guerra da Ucrânia, mas essa situação foi atípica. O contrato de arrendamento contava com o preço do gás estável apenas no primeiro ano. Após isso, com a alta da matéria-prima, a produção passou a significar perda de dinheiro.

A companhia também investiu US$ 60 milhões em equipamentos para uma planta de hidrogênio verde, que permitiria que a empresa fabricasse amônia "verde" - um produto com maior valor agregado. No entanto, com a crise instalada, essa fábrica foi "encaixotada" na Europa, à espera de uma oportunidade. Do total da dívida da empresa, US$ 30 milhões se referem à compra desses equipamentos nunca usados.

Para completar o cenário, a Unigel viu a produção de acrílicos se tornar economicamente inviável com a frequente entrada de materiais importados mais baratos no País. As duas plantas de acrílicos da companhia pararam a produção em abril deste ano.

Assim, o que antes representava, em média, 60% da receita da companhia, a produção de plásticos, passou a ser 100% da receita. A estratégia então foi concentrar todos os recursos na construção da planta de ácido sulfúrico em Camaçari (BA). A expectativa da companhia para essa fábrica em construção é de produção de 600 mil toneladas por ano, com US$ 60 milhões de geração de caixa.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Brasil fez acordo com México e abriu mão de candidatura a comissão da OEA

Mãe denuncia 'manipulação' de chatbot de IA após suicídio de seu filho nos EUA

Advogado destituído por Moraes cobra reação da OAB e cita até 'Vale Tudo'

Mulher matou 10 cães em teste para assassinar idoso com feijoada envenenada

Relator da ONU classifica como 'crime de guerra' ataque israelense que feriu jornalistas da AFP no Líbano em 2023

Fábrica ligada a duas mortes por metanol é fechada em São Bernardo do Campo

Família é internada em estado grave após ingerir planta tóxica que foi confundida com couve

Medvedev vence De Minaur e vai enfrentar Rinderknech nas semis do Masters 1000 de Xangai

'Hoje mais do que nunca contamos com o presidente Trump', diz Machado após anúncio do Nobel da Paz

Vitória de Paolini sobre Swiatek é única surpresa das quartas do WTA 1000 de Wuhan

Por que Trump não ganhou o Nobel da Paz? Leia recados do comitê