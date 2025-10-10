Unicef pede fluxo total de ajuda para Gaza e adverte que mortes de crianças podem aumentar

Por Olivia Le Poidevin e Yesim Dikmen

GENEBRA (Reuters) - A instituição de caridade infantil da ONU, Unicef, pediu nesta sexta-feira a abertura de todas as passagens de ajuda alimentar para Gaza, devastada pela guerra, dizendo que as crianças no território estão especialmente vulneráveis porque ficaram sem alimentação adequada por longos períodos.

"A situação é crítica. Corremos o risco de ver um aumento maciço na morte de crianças, não apenas neonatais, mas também bebês, já que seus sistemas imunológicos estão mais comprometidos do que nunca", disse o porta-voz do Unicef, Ricardo Pires.

A imunidade das crianças está baixa porque "elas não estão se alimentando adequadamente por muito tempo", disse ele.

ESCALA PODE FAZER COM QUE 600 CAMINHÕES POR DIA ENTREM EM GAZA

As tropas israelenses começaram a se retirar de algumas partes do território palestino nesta sexta-feira, sob um acordo de cessar-fogo com o Hamas, na primeira fase de uma iniciativa do presidente dos EUA, Donald Trump, para acabar com a guerra de dois anos.

A Organização das Nações Unidas planeja aumentar a entrega de ajuda humanitária a Gaza, onde algumas áreas estão passando fome, nos primeiros 60 dias de um cessar-fogo no enclave, disse uma autoridade de alto escalão da ONU na quinta-feira.

O Cogat, braço dos militares israelenses que supervisiona o fluxo de ajuda para Gaza, e o Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU disseram que esperam que cerca de 600 caminhões de ajuda entrem em Gaza diariamente.

"Sob o acordo de cessar-fogo, teremos mais de 145 pontos de distribuição comunitários, além de até 30 padarias e todos os nossos locais de nutrição", disse Ross Smith, diretor de emergências do PMA, à Reuters nesta sexta-feira.

O PMA espera começar a aumentar as entregas no início da próxima semana, mas isso dependerá da retirada das forças israelenses para que as zonas de segurança humanitária possam ser expandidas.

O Cogat disse em um comunicado que os caminhões de ajuda operados pela ONU e por "organizações internacionais aprovadas", o setor privado e os países doadores teriam permissão para entrar em Gaza.

Os caminhões incluirão principalmente alimentos, equipamentos médicos, suprimentos para abrigos, combustível e equipamentos necessários para consertar as linhas de água e os sistemas de esgoto.

Em um discurso televisionado, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que as forças de Israel permaneceriam em Gaza para garantir que o território fosse desmilitarizado e que o Hamas se desarmasse nos estágios futuros do plano de Trump.

O acesso ao norte de Gaza é crítico, disse o PMA, com até 400.000 pessoas que não recebem assistência há várias semanas.

A agência pediu uma verificação e aprovação mais eficiente dos comboios de ajuda para acelerar a entrada dos caminhões.

O Unicef disse que 50.000 crianças correm o risco de desnutrição aguda e precisam de tratamento imediato.