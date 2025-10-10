Moto Edge 50 está por R$ 1.619; confira melhores descontos da Mega Oferta

No último dia da Mega Oferta Amazon Prime, evento com descontos exclusivos para assinantes Prime, o Guia de Compras UOL preparou uma lista com itens para casa, produtos de cozinha, autocuidado e eletrônicos para ajudar você a encontrar as melhores ofertas nesta sexta-feira.

Vale destacar que essas promoções são válidos para assinantes Prime. Para os não assinantes do serviço Amazon Prime, é possível aproveitar o período de teste grátis durante 30 dias, que libera promoções exclusivas e pode ser cancelado sem ser cobrado. Confira cupons disponíveis e as principais ofertas do evento:

Cupons da Mega Oferta

Para economizar ainda mais, o evento traz cupons que valem para diversos produtos, desde itens para casa e construção até eletrônicos. Confira os cupons disponíveis:

" 1414PRIME ": desconto de R$ 100 em compras acima de R$ 500 para todos produtos (exceto livros)

": desconto de R$ 100 em compras acima de R$ 500 para todos produtos (exceto livros) " 1313CASA ": desconto de 20% em compras acima de R$ 150 em casa e construção (limitado a R$ 200 de desconto)

": desconto de 20% em compras acima de R$ 150 em casa e construção (limitado a R$ 200 de desconto) "0909COZINHA": desconto de 20% em compras acima de R$ 200 para produtos de casa e cozinha (limitado a R$ 200 de desconto)

Apenas os produtos vendidos e entregues pela Amazon com o selo Prime podem receber os descontos. Mas todos os cupons são válidos por tempo limitado e podem esgotar a qualquer momento.

Celulares e acessórios

Eletrônicos

Itens para casa

Cozinha

Autocuidado

Teste gratuito de 30 dias

A Amazon oferece 30 dias de teste grátis para quem quer conhecer as vantagens da plataforma, além de dar acesso à serviços como Prime Video, Prime Reading, Prime Gaming e entre outros. Caso o usuário decida não continuar, basta cancelar a assinatura antes deste período terminar, sem qualquer cobrança.

Essa pode ser uma alternativa interessante para quem quer aproveitar os descontos exclusivos da Mega Oferta Amazon Prime, mas não pensa em manter o serviço após o evento.

Como assinar o Amazon Prime?

Para começar o teste gratuito e aproveitar as ofertas, siga os passos:

Acesse o site do Amazon Prime e clique em "Teste Grátis por 30 Dias"

Escolha a assinatura desejada (mensal ou anual) e clique novamente em "Teste Grátis por 30 Dias"

Insira suas informações, como nome, número de telefone ou e-mail, além de criar uma senha

Clique em "Continuar" e siga as instruções para as próximas etapas

Vale destacar que é necessário adicionar os dados de pagamento, como um número de cartão de crédito. Contudo, o valor da assinatura só será descontado a partir do final do período de testes. Caso queira não permanecer com a assinatura e evitar a cobrança, é necessário cancelar o serviço antes do 30° dia do teste.

Após esse período, o Amazon Prime cobrará R$ 19,90 por mês ou R$ 166,80 por ano (R$ 13,90/mês).

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.