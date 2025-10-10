UE diz que Nobel da Paz a Machado envia 'mensagem poderosa' de democracia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, celebrou o Prêmio Nobel da Paz concedido nesta sexta-feira(10) à líder opositora venezuelana María Corina Machado, dizendo que não apenas honra sua coragem, "mas cada voz que se recusa a ser silenciada".

"Na Venezuela e em todo o mundo. Envia uma mensagem poderosa. Não se pode encarcerar o espírito de liberdade. A sede de democracia sempre prevalece. Querida María, a luta continua", escreveu von der Leyen em uma mensagem na rede social X.

