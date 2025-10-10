Trump espera que libertação de reféns do Hamas ocorra na segunda-feira

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que os reféns mantidos pelo grupo militante palestino Hamas em Gaza devem "voltar" na segunda-feira.

Segundo Trump, há aproximadamente 28 corpos a serem recuperados. Ele disse acreditar que deve viajar para Cairo e mais tarde falar ao Knesset israelense, antes de retornar aos EUA na terça-feira.

(Reportagem de Steve Holland e Gram Slattery)