Topo

Notícias

Trump espera que libertação de reféns do Hamas ocorra na segunda-feira

10/10/2025 19h29

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que os reféns mantidos pelo grupo militante palestino Hamas em Gaza devem "voltar" na segunda-feira.

Segundo Trump, há aproximadamente 28 corpos a serem recuperados. Ele disse acreditar que deve viajar para Cairo e mais tarde falar ao Knesset israelense, antes de retornar aos EUA na terça-feira.

(Reportagem de Steve Holland e Gram Slattery)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Trump espera que libertação de reféns do Hamas ocorra na segunda-feira

Indicado à vaga de Barroso ao STF será definido após retorno de Lula da Itália, diz Lewandowski

Oposição pode tentar incluir destaque por anistia em projeto de redução de penas, diz Nikolas

Terremoto de magnitude 7,8 é registrado no mar entre América do Sul e Antártida

Wall Street fecha em queda por ameaças tarifárias de Trump

Homem é morto a tiros com filho de 1 ano no colo; bebê foi baleado no peito

Randolfe: Governo não se dará por vencido por lobby de bets e governadores

Moraes autoriza governador de Santa Catarina a visitar Bolsonaro em prisão domiciliar

UE vive aumento "alarmante" de pessoas desabrigadas, diz ONG

Dólar dispara para R$ 5,50 com tensão entre EUA e China

Alemanha goleia Luxemburgo (4-0) e reassume liderança do Grupo A das Eliminatórias