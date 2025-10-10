Topo

Notícias

Trump diz que muitas pessoas serão afetadas por demissões relacionadas à paralisação do governo

10/10/2025 19h41

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que muitas pessoas seriam incluídas nas demissões que sua administração iniciou por causa da paralisação do governo e disse que os cortes seriam planejados tendo os democratas em mente.

"Será orientado para os democratas", disse Trump aos repórteres no Salão Oval quando perguntado sobre os cortes de pessoal. "Serão muitos."

(Reportagem de Steve Holland e Jeff Mason)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Intoxicação por metanol: Brasil tem 29 casos confirmados e 217 em investigação

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 33,1 milhões; confira dezenas

Hamas anuncia início da ajuda a Gaza no sábado e reabertura de Rafah

Macron reconduz premiê quatro dias após demissão

Ex-presidente Dina Boluarte descarta que buscará asilo após sua destituição

Trump diz que muitas pessoas serão afetadas por demissões relacionadas à paralisação do governo

Trump anuncia tarifas adicionais de 100% para China e coloca em dúvida reunião com Xi

Trump: acordo de Gaza é bom para Israel e para todo mundo -

Indicado à vaga de Barroso ao STF será definido após retorno de Lula da Itália, diz Lewandowski

Oposição pode tentar incluir destaque por anistia em projeto de redução de penas, diz Nikolas

Terremoto de magnitude 7,8 é registrado no mar entre América do Sul e Antártida