Trump critica China por tornar-se 'muito hostil' e diz que já não tem razões para ver Xi

10/10/2025 12h28

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta sexta-feira (10) a China por se tornar "muito hostil" e considerou que não há mais razões para se reunir com seu homólogo, Xi Jinping, na Coreia do Sul, como estava previsto para daqui a duas semanas. 

Em mensagem em sua plataforma Truth Social, o republicano disse que será obrigado a "contra-atacar financeiramente" as decisões comerciais tomadas por Pequim, e uma das opções que considera é um aumento "enorme" das tarifas sobre produtos chineses importados para os Estados Unidos.

