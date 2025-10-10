Topo

Trump ameaça controles de exportação de peças da Boeing em resposta à China

10/10/2025 21h03

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos poderão impor controles de exportação de peças de avião da Boeing como parte da resposta de Washington aos limites de exportação chineses de minerais de terras raras, disse o presidente Donald Trump nesta sexta-feira.

"Temos muitas coisas, incluindo uma grande coisa que é o avião. Eles (a China) têm muitos aviões Boeing e precisam de peças e muitas coisas desse tipo", disse Trump a repórteres na Casa Branca, quando perguntado sobre quais itens os EUA poderiam impor controles de exportação.

As companhias aéreas chinesas têm pedidos de pelo menos 222 jatos da Boeing, de acordo com a Cirium, uma empresa de análise de aviação.

O país tem 1.855 aviões Boeing em serviço. A grande maioria dos aviões encomendados e em serviço é o popular jato de corredor único 737 da Boeing.

(Reportagem de Steve Holland, em Washington, e Dan Catchpole, em Seattle)

((Tradução Redação São Paulo)) REUTERS AC

