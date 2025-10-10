Trump: acordo de Gaza é bom para Israel e para todo mundo

Topo

São Paulo, 10

10/10/2025 19h38

O presidente americano, Donald Trump, disse que o acordo de paz para Gaza "é bom para Israel e para todo mundo", ao responder perguntas de repórteres no Salão Oval, nesta sexta-feira. Na ocasião, ele confirmou que viajará para Egito e Israel, sem dar mais detalhes.

"Gaza será reconstruída. Os reféns retornarão na segunda-feira, junto com os corpos de outras 28 pessoas", afirmou.

Ao ser questionado sobre o Prêmio Nobel da Paz de 2025, ele disse: "Eu estou feliz porque salvei muitas vidas. Eu também ajudei ela María Corina Machado em sua trajetória, precisa de muita ajuda na Venezuela".

