Tempestades deixam 23 mortos no México

10/10/2025 18h24

Vinte e três pessoas morreram no México devido a tempestades registradas desde a véspera, segundo relatos de autoridades de diferentes estados.

Representantes da Defesa Civil do país informaram nesta sexta-feira (10) que as chuvas aumentaram em 31 dos 32 estados mexicanos, com os maiores impactos em Veracruz (leste), Querétaro e Hidalgo (centro), e em San Luis Potosí (centro-norte).

O estado de Hidalgo informou que soma 16 mortos e que 1.000 residências foram afetadas. Já Puebla registra 5 mortos, 11 desaparecidos e 80 mil pessoas afetadas, segundo o governo do estado.

Autoridades haviam reportado mais cedo um menor morto em Querétaro e um policial em Veracruz.

"Trabalhamos para apoiar a população, abrir caminhos e restabelecer o serviço de energia. Estamos atentos", publicou a presidente Claudia Sheinbaum na rede social X, após uma reunião com autoridades locais e membros do seu gabinete.

O Exército e a Marinha implementaram planos de ajuda à população afetada. A Defesa Civil informou que apoia as pessoas afetadas pela tempestade tropical Raymond, que provoca fortes chuvas em seu trajeto pelo Pacífico, paralelamente à costa mexicana.

A mesma fonte reportou danos nos estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca e Michoacán, todos com costa no Pacífico. 

