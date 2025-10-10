'Tagliaferro é pedra no sapato de Moraes', diz Josias de Souza

A liberação de Eduardo Tagliaferro na Itália representa um revés para Alexandre de Moraes, avalia Josias de Souza, colunista do UOL News, do Canal UOL.

Tagliaferro, ex-assessor de Moraes no TSE, teve medidas cautelares revogadas pela Justiça italiana, podendo circular no país mesmo sob investigação no Brasil por vazamento de dados e suspeita de perseguição judicial.

Esse caso é uma pedra no sapato do Alexandre Moraes. Porque o material que estava no celular desse Tagliaferro foi publicado pela Folha. Ele foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimentos, esclarecimentos, e aí disse que não partira dele o vazamento das informações, mas lá atrás, quando esses dados vieram à luz, ficou claro ali que os processos relatados, alguns deles relatados pelo Alexandre Moraes no Supremo, foram instruídos à margem dos ritos formais.

Josias de Souza

Josias detalha a atuação do juiz auxiliar Airton Vieira e ressalta as implicações das trocas de mensagens para o rito dos inquéritos no Supremo.

Havia um juiz auxiliar do Alexandre Moraes, Airton Vieira, braço direito do Alexandre Moraes no Supremo. Ele disse para esse Eduardo Tagliaferro, e isso ficou evidenciado na troca de mensagens, que 'se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada', digamos assim. Ele se referia a essa fluidez com que as informações requisitadas pelo Alexandre Moraes no TSE municiaram os inquéritos que o Alexandre Moraes relatava no Supremo.

Josias de Souza

Então, é uma pedra no sapato do ministro. E o ministro agora toca o processo como se nada fosse a respeito dele. E agora está sofrendo esse revés. Isso é um revés para o Alexandre Moraes com a liberação do Tagliaferro para circular.

Josias de Souza

Na coletiva de imprensa dos organizadores do prêmio, essa pergunta foi feita. Será que ela vem? Será que ela viaja até Oslo para receber o prêmio em dezembro? Os organizadores foram muito cauteloso, dizendo, 'olha, é impossível saber se ela vem ou não, porque, claro, ela está escondida'. Ela optou por não deixar a Venezuela, pelo menos oficialmente, essa é a informação.

Jamil Chade

Um magistrado de um Supremo Tribunal Federal tem que ter mandato. E o Barroso passou por todos os caminhos, trilhou todas as vias, esgotou aí a sua atividade. Tem que ter renovação. Tem que dar lugar ao outro. Isso ficou muito claro. Ele disse, 'olha, eu preciso viver, já me sinto esgotado, exaurido nessa atividade. Não dá pra ficar até os 75 anos do Supremo. Não dá pra um juiz de pouca idade ficar no Supremo por um tempo exagerado. Há necessidade de se rever como se deve dar esse período no Supremo Tribunal Federal. Um mandato sem direito a recondução.

Wálter Maierovitch, colunista do UOL

São duas coisas distintas: cessar-fogo e paz. Cessar-fogo é a suspensão das hostilidades, dos ataques. E aí, no caso de Gaza, o Hamas perdeu sua capacidade há muito tempo de fazer qualquer ataque a Israel e estava apenas nesse momento na resistência. Isso é um ponto. O outro então foi cessado, os ataques que Israel estava fazendo. Agora são as fases do plano. Uma delas é a retirada das forças e uma gradativa substituição pela força de paz, ou o que tem chamado a Força Internacional de Estabilização.

Reginaldo Nasser

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.