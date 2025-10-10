Taesa aprova emissão de R$688 mi em debêntures

(Reuters) - A Transmissora Aliança de Energia Elétrica disse na noite de quinta-feira que aprovou a 19ª Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de até R$688 milhões, conforme comunicado ao mercado.

As debêntures serão de série única e com prazo de vencimento de sete anos.

De acordo com a ata de reunião do conselho de administração, a Taesa aprovou também a oferta de aquisição facultativa das debêntures da primeira série da 10ª emissão de debêntures da companhia, que vai ocorrer até 23 de outubro.

Com esta oferta, a companhia pretende adquirir a totalidade das debêntures em circulação.

A oferta de aquisição possui caráter vinculante e está condicionada à efetiva emissão das debêntures da 19ª emissão de debêntures simples, disse a companhia.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk, edição Michael Susin)