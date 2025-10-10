Topo

Notícias

SovEcon eleva estimativa de produção de trigo da Rússia, a 87,8 mi de t

10/10/2025 16h32

São Paulo, 10 - A colheita de trigo da Rússia deve alcançar 87,8 milhões de toneladas em 2025, acima dos 87,2 milhões de t previstos anteriores, segundo estimativa da SovEcon, consultoria líder em grãos do Mar Negro. A empresa argumenta que a revisão reflete basicamente rendimentos recordes na Sibéria (600 mil t a mais). A SovEcon acredita que a neve não deve prejudicar a colheita, observando que os trabalhos na lavoura podem continuar mesmo com vários centímetros de neve no chão.Informou, ainda, que a previsão para a cevada permanece inalterada em 19 milhões de t, enquanto a estimativa para o milho foi reduzida para 12,9 milhões de t, de 13,4 milhões de t. Desse modo, a produção total de grãos e leguminosas na Rússia agora está projetada em 134,5 milhões de t, em comparação com 134,9 milhões de t anteriormente.Conforme a SovEcon, a previsão para o milho foi reduzida por causa da queda nos rendimentos na região central, que caíram de níveis quase recordes de cerca de 10 toneladas por hectare no início da colheita para aproximadamente 8 t/ha. Essa queda foi parcialmente compensada por resultados mais fortes no Sul e rendimentos recordes no Vale do Volga.O chefe da SovEcon, Andrey Sizov, disse em comunicado que "os rendimentos recordes do trigo na Sibéria estão ajudando a compensar as perdas anteriores no Sul. No entanto, o impacto nas exportações de curto prazo será limitado, pois a região está longe dos portos."*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

