Smartwatch com 'superbateria' e fone 'piercing' da Huawei têm até 55% off

O relógio inteligente Watch GT 6, os fones de ouvido FreeClip e Freebuds 6, além do tablet MatePad 11.5, todos da chinesa Huawei, estão com desconto nesta sexta-feira, no 10.10 da Shopee.

O Watch GT 6 ainda tem um cupom extra de R$ 200 de desconto —para usar é necessário clicar em "Ativar" na página de compra. Confira abaixo detalhes sobre cada um dos produtos.

Um dos destaques desse relógio é a bateria, que promete durar até 21 dias (em uso moderado) nos modelos de 46 mm --e até 14 dias na versão de 41 mm.

Os dois têm sensores de frequência cardíaca, temperatura, luz ambiente, acelerômetro e giroscópio.

A tela é AMOLED com 1,32 polegadas na versão de 41 mm e de 1,47 polegadas na com 46 mm. Ambos têm a caixa feita em aço inoxidável

Disponível em diferentes cores, como verde, preto e roxo

Esse modelo deve ser usado como um piercing encaixado na orelha; as hastes flexíveis formam um "C" e são responsáveis por mantê-lo preso

De acordo com o fabricante, o dispositivo permite oito horas de reprodução de música direto e até 36 horas de áudio utilizando o estojo de recarga

Cada fone pesa cerca de 5,6 gramas

Resistência ao suor e à água: a partir da proteção IP54

Tem design em formato de gota, com uso adaptável à orelha, e inclui pontas auriculares antiderrapantes

Cancelamento de ruído (ANC) de encaixe aberto

Chamadas estáveis e com som nítido

Até 36 horas de uso com a bateria totalmente carregada

Tela de 11,5 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz e teclado destacável

Equipado com o Huawei Notes para anotações

WPS Office de nível de PC: interface e layout semelhante a de um laptop

Bateria de 7.700 mAh (até dez horas de reprodução de vídeo)

*Com informações de matéria publicada em 01/10/2025 e 15/05/2025.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.