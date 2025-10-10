Topo

Notícias

OPINIÃO

'Serviços prestados': 'Bessias' chega favorito à vaga de Barroso no STF

Lula e Jorge Messias em foto de 2022 Imagem: TON MOLINA/ESTADÃO CONTEÚDO
Roger Modkovski
Do UOL

10/10/2025 18h11

E começou a corrida pela vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal.

O magistrado anunciou na quinta-feira que está se aposentando, e o presidente Lula deve indicar em breve o nome de seu sucessor.

Saiba quem são os cotados para a vaga de Barroso

Analisando o xadrez da escolha do próximo ministro, a colunista Daniela Lima afirma que Jorge Messias, o Bessias, advogado-geral da União, é o favorito. Ela diz que Lula se orienta pela confiança nas escolhas e que só o que pode mudar isso é o risco à governabilidade.

Josias de Souza acrescenta: se no passado Lula nomeava pensando nos serviços que o indicado iria prestar, agora ele leva em conta os serviços já prestados, o que aumenta a chance de Messias.

E Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, afirma que Paulo Gonet, o procurador-geral da República, entrou na lista de cotados —e com apoio de ministros da suprema corte.

Daniela Lima: Confiança, governabilidade e gestos: o que está em jogo na vaga para o STF

Daniela Lima: Messias é favorito para vaga de Barroso no STF

Daniela Lima: Barroso só antecipou decisão de se aposentar a Fachin

Josias de Souza: Saiba por que 'Bessias' é favorito na corrida à poltrona de Barroso

Raquel Landim: Messias é escolha 'natural' para o STF, diz coordenador do Prerrogativas

Mônica Bergamo: Gonet entra em lista de cotados ao STF e tem apoio de ministros da Corte

