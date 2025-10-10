Topo

Notícias

Jamil: Vivendo escondida, Corina dificilmente receberá o Nobel em mãos

do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/10/2025 11h23

A presença de María Corina Machado na cerimônia do Nobel da Paz parece improvável, afirma Jamil Chade, colunista do UOL News, diante do risco e da clandestinidade em que vive a opositora venezuelana.

Machado, principal voz contra o regime de Nicolás Maduro, foi premiada por sua luta pela democracia, mas permanece escondida após as eleições de 2024, o que levanta dúvidas sobre sua possível viagem a Oslo em dezembro.

Na coletiva de imprensa dos organizadores do prêmio, essa pergunta foi feita. Será que ela vem? Será que ela viaja até Oslo para receber o prêmio em dezembro? Os organizadores foram muito cauteloso, dizendo, 'olha, é impossível saber se ela vem ou não, porque, claro, ela está escondida'. Ela optou por não deixar a Venezuela, pelo menos oficialmente, essa é a informação.
Jamil Chade

Chade destaca que, ao contrário de outros opositores, como Edmundo Gonzalez, que conseguiu deixar o país, Corina segue na Venezuela em condições incertas.

O Gonzalez mora na Espanha, ele sim deixou a Venezuela, foi todo aquele caos na fuga dele de uma das embaixadas, mas ela não, ela está escondida. Por isso, essa imagem dela, eu diria um pouco ainda obscura sobre o seu próprio destino. Não há como saber neste momento, eu acredito que seria muito difícil a ida dela para receber o prêmio, não porque seria difícil sair, mas seria praticamente impossível voltar.
Jamil Chade

