Sentimento do consumidor nos EUA cai a 55,0 em outubro, mostra preliminar

10/10/2025 11h18

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan caiu para 55,0 em outubro, ante 55,1 em setembro, segundo levantamento preliminar divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 10. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 55,8.

A pesquisa mostrou ainda que a expectativa de inflação em 12 meses caiu de 4,7% em setembro para 4,6% em outubro.

Já para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação seguiu em 3,7% na mesma comparação mensal.

