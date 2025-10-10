Topo
Economia

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário liberado pelo governo

Aplicativo da Caixa Econômica Federal para o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) - Marcelo Camargo/Agência Brasil
Aplicativo da Caixa Econômica Federal para o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil
do UOL

Colaboração para o UOL

10/10/2025 05h30

O governo federal já publicou o calendário do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente a 2025. A retirada segue o mês de nascimento de cada trabalhador, o que significa que os cotistas nascidos em janeiro são os primeiros a poder sacar o valor.

Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025

  • Nascidos em janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março de 2025
  • Nascidos em fevereiro: de 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025
  • Nascidos em março: de 3 de março a 30 de maio de 2025
  • Nascidos em abril: de 1º de abril a 30 de junho de 2025
  • Nascidos em maio: de 2 de maio a 31 de julho de 2025
  • Nascidos em junho: de 2 de junho a 29 de agosto de 2025
  • Nascidos em julho: de 1º de julho a 30 de setembro de 2025
  • Nascidos em agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro de 2025
  • Nascidos em setembro: de 1º de setembro a 28 de novembro de 2025
  • Nascidos em outubro: de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025
  • Nascidos em novembro: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026
  • Nascidos em dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Entenda o que é o saque-aniversário

O saque-aniversário do FGTS é uma modalidade alternativa ao saque-rescisão, permitindo que o trabalhador retire parte do saldo disponível em sua conta no mês de seu aniversário. Porém, quem opta por essa modalidade não pode sacar o valor total do FGTS em caso de demissão, tendo direito apenas à multa rescisória.

No modelo tradicional, o saque-rescisão, o empregado demitido sem justa causa pode retirar todo o saldo disponível no FGTS, além da multa de 40% quando aplicável.

O valor do saque-aniversário fica disponível no primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser retirado por até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site oficial do FGTS. É necessário informar uma conta bancária para receber o crédito. Segundo a Caixa Econômica Federal, o dinheiro é liberado em até cinco dias úteis após a solicitação feita dentro do mês de aniversário.

Pelo aplicativo, também é possível retornar à modalidade de saque-rescisão, desde que o trabalhador não tenha contrato ativo de antecipação do saque-aniversário. Nesse caso, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Economia

Empreendedorismo

Eles faturam R$ 800 mil repaginando kombis: 'Começamos para sobreviver'

Economia

Salário mínimo teve reajuste de R$ 106 em 2025; veja valor do piso nacional

Economia

Calendário de pagamentos do INSS de outubro: veja todas as datas

Economia

Governo confirma datas de pagamento do Bolsa Família em outubro; veja

Economia

Por falta de crédito, ela criou fintech que já fatura R$ 123 milhões ao ano

Economia

Haddad: Lobby de privilegiados derrubou MP dos bancos e bets

Economia

Concurso Unificado de PE oferece 460 vagas com salários de até R$ 11,3 mil

Economia

China mira indústria bélica dos EUA e restringe exportação de terras-raras

Economia

Luz do Povo: veja quem tem direito e como receber desconto na energia

Economia

Bolsa e dólar reagem a IPCA e queda da MP de bets e bancos

Economia

Diretor da Amcham: Ligação de Trump pode indicar redução ampla em tarifas

Economia

Contas de luz mais caras impulsionam maior inflação de setembro em 4 anos

Economia

Haddad diz que Tarcísio atuou contra MP do IOF para 'proteger a Faria Lima'

Economia

Aprenda a pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS

Economia

Marca de cannabis medicinal foca em bem-estar: 'Não só para doença crônica'

Felipe Salto

Revés no Congresso com MP 1.303 dificulta ainda mais o equilíbrio fiscal

Economia

Confira o calendário do saque-aniversário do FGTS até o fim do ano

Economia

Isenção do IR até R$ 5.000 tem potencial inflacionário, avaliam economistas

Economia

Salário mínimo nacional teve aumento de 7,5% em 2025; veja valor atual

Economia

Governo confirma datas de pagamento do INSS de outubro; confira

Economia

Bolsa Família de outubro: confira calendário de datas de pagamento completo

Economia

CEO da Nestlé: 'Vou embora do escritório às 18h, aconteça o que acontecer'

Economia

Governo sofre derrota e vê caducar MP que traria R$ 17 bilhões aos cofres

Economia

Para desgastar oposição, governo leva MP à votação e é derrotado

Economia

Saque-aniversário do FGTS: entenda o que muda nas regras em novembro

Economia

Resistência à MP dos bancos e bets no Congresso é eleitoral, diz Haddad

Economia

Gol anuncia expansão e contratará 30 copilotos por mês até fim de 2025

Economia

Mulher é reprovada em concurso por ter câncer, mas Justiça anula decisão

Economia

AGU derruba site falso que prometia vagas de emprego nos Correios

Economia

Corrida pré-tarifaço fez porto de Santos bater recorde de embarques

Economia

Auxílio emergencial pago indevidamente: quem terá que devolver valores?

Economia

MP de bets e bancos vai inibir investimentos longos, diz setor financeiro

Economia

O que é o saque de aniversário do FGTS e por que ele mudou?

Economia

Relator da MP das bets e bancos diz que centrão quebrou acordo em votação

Economia

Empréstimo consignado do FGTS: conheça o Crédito do Trabalhador

Economia

Saque-aniversário do FGTS: veja calendário de pagamentos em 2025

Economia

Salário mínimo subiu 7,5% em 2025; saiba o valor do piso nacional

Economia

Datas de pagamento do INSS já estão confirmadas para outubro; veja

Economia

Calendário do Bolsa Família de outubro: veja datas de pagamento

Economia

Senado aprova projeto que facilita portabilidade de salário

Economia

Leilão do Itaú vai até quinta e tem terrenos por menos de R$ 30 mil

Economia

Comissão aprova MP com isenção a LCA e LCI e sem aumento de taxa para bets

Economia

Haddad tenta convencer Congresso a não deixar MP de bets e bancos caducar

Economia

Shell prevê prejuízo de R$ 3,2 bi após abandonar projeto de biocombustíveis

Economia

Shutdown entra no 7º dia com atrasos em aeroportos

Economia

Itaú oferece pagar até 10 salários extras para demitidos, diz sindicato

Economia

Alcolumbre indica Renan Calheiros como relator do projeto de isenção do IR