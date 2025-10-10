Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário liberado pelo governo

O governo federal já publicou o calendário do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente a 2025. A retirada segue o mês de nascimento de cada trabalhador, o que significa que os cotistas nascidos em janeiro são os primeiros a poder sacar o valor.

Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025

Nascidos em janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março de 2025

Nascidos em fevereiro: de 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025

Nascidos em março: de 3 de março a 30 de maio de 2025

Nascidos em abril: de 1º de abril a 30 de junho de 2025

Nascidos em maio: de 2 de maio a 31 de julho de 2025

Nascidos em junho: de 2 de junho a 29 de agosto de 2025

Nascidos em julho: de 1º de julho a 30 de setembro de 2025

Nascidos em agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro de 2025

Nascidos em setembro: de 1º de setembro a 28 de novembro de 2025

Nascidos em outubro: de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025

Nascidos em novembro: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

Nascidos em dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Entenda o que é o saque-aniversário

O saque-aniversário do FGTS é uma modalidade alternativa ao saque-rescisão, permitindo que o trabalhador retire parte do saldo disponível em sua conta no mês de seu aniversário. Porém, quem opta por essa modalidade não pode sacar o valor total do FGTS em caso de demissão, tendo direito apenas à multa rescisória.

No modelo tradicional, o saque-rescisão, o empregado demitido sem justa causa pode retirar todo o saldo disponível no FGTS, além da multa de 40% quando aplicável.

O valor do saque-aniversário fica disponível no primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser retirado por até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site oficial do FGTS. É necessário informar uma conta bancária para receber o crédito. Segundo a Caixa Econômica Federal, o dinheiro é liberado em até cinco dias úteis após a solicitação feita dentro do mês de aniversário.

Pelo aplicativo, também é possível retornar à modalidade de saque-rescisão, desde que o trabalhador não tenha contrato ativo de antecipação do saque-aniversário. Nesse caso, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.