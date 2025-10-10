São Paulo confirma 25 casos de intoxicação por metanol e investiga mais 160

O governo de São Paulo informou hoje que há 25 casos confirmados de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas e outros 160 em investigação.

O que aconteceu

Entre os 25 casos confirmados, cinco resultaram em morte: três homens de 54, 46 e 45 anos, moradores de São Paulo; uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo; e um homem de 23 anos, de Osasco. Outros seis óbitos seguem em investigação. O número de casos descartados subiu para 189, após a análise de 37 novas amostras clínicas e epidemiológicas.

Também subiu para 49 o número total de presos por irregularidades em bebidas em 2025. Força-tarefa criada para combater a venda de bebidas adulteradas prendeu três pessoas entre quinta (9) e sexta (10). As autoridades estaduais reforçaram as ações de fiscalização e saúde desde os primeiros registros de intoxicação, em setembro.

A prisão mais recente ocorreu em São Bernardo do Campo, onde uma mulher foi flagrada manipulando bebidas em uma fábrica clandestina. Outras prisões ocorreram em São José dos Campos e Cajamar, em locais que funcionavam como depósitos e adegas irregulares, com centenas de garrafas de bebidas falsificadas.

Na quinta-feira (9), o governo anunciou um protocolo inédito para identificar metanol em bebidas sem a necessidade de abrir as garrafas. O método, desenvolvido pela Polícia Técnico-Científica, permite laudos em menos de 24 horas e já foi usado em 30 casos. O sistema combina inspeção de rótulos e lacres com análise química por meio de equipamentos portáteis.

Desde o início da força-tarefa, já foram apreendidas mais de 20 mil garrafas, 100 mil insumos, 480 mil rótulos e 113 mil vasilhames vazios. O governo também realiza ações de orientação, como a campanha #DeOlhoNoCopo, com o Procon-SP e a Polícia Civil, que vistoria bares e restaurantes em todo o estado.