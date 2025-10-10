Topo
Economia

Salário mínimo teve reajuste de R$ 106 em 2025; veja valor do piso nacional

Salário mínimo - Ilton Rogerio/Getty Images/iStockphoto
Salário mínimo Imagem: Ilton Rogerio/Getty Images/iStockphoto
do UOL

Colaboração para o UOL

10/10/2025 05h00

O novo valor do salário mínimo nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o reajuste definido para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o aumento tenha entrado em vigor em janeiro, o pagamento só foi realizado em fevereiro, pois os salários são liberados no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, o novo valor passa a aparecer nos contracheques deste mês.

O salário mínimo representa a menor quantia mensal que um trabalhador pode receber legalmente pelo exercício de uma atividade remunerada. Ele também serve como referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas administrados pelo governo federal.

O reajuste para R$ 1.518 corresponde a um acréscimo de R$ 106, equivalente a 7,5% de aumento, percentual superior à inflação acumulada no período. Apesar disso, o valor final ficou abaixo do previsto anteriormente, em razão das medidas de contenção de gastos aprovadas no fim de 2024.

Nova regra de cálculo

Antes da mudança, o cálculo do salário mínimo considerava a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — mais vantajosa para os trabalhadores do que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Seguindo a fórmula antiga, o valor deveria chegar a R$ 1.525.

Agora, a nova metodologia inclui um limite máximo de 2,5% para o aumento das despesas públicas. Isso significa que, mesmo que o PIB cresça acima desse patamar — por exemplo, 3,2%, — o reajuste será limitado a 2,5%.

O valor do salário mínimo tem impacto direto nas aposentadorias, pensões e programas sociais, como os administrados pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Por esse motivo, o governo busca evitar elevações muito acentuadas, que possam pressionar o orçamento federal em um cenário de ajuste fiscal e controle de despesas.

