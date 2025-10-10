Relator da ONU classifica como 'crime de guerra' ataque israelense que feriu jornalistas da AFP no Líbano em 2023
Um relator das Nações Unidas descreveu, nesta sexta-feira (10), o ataque israelense de 13 de outubro de 2023, no sul do Líbano, que matou um jornalista da Reuters e feriu outros repórteres, incluindo dois da AFP, como um "crime de guerra".
Foi "um ataque premeditado, direcionado e fraudulento por parte das forças israelenses, o que, na minha opinião, constitui uma clara violação do direito internacional humanitário e um crime de guerra", afirmou o relator especial da ONU sobre execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias, Morris Tidball-Binz.
O ataque matou o fotógrafo da Reuters Issam Abdallah e feriu outros seis repórteres, incluindo Dylan Collins e Christina Assi, da AFP. O Exército israelense nega ter como alvo jornalistas.
