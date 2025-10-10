Randolfe: Governo não se dará por vencido por lobby de bets e governadores

A rejeição da MP dos impostos representa uma escolha que sacrifica os mais pobres e beneficia setores privilegiados, afirmou o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso, em entrevista ao UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Ele acusa o governador Tarcísio de Freitas de atuar diretamente para barrar a MP, ao lado de outros governadores e grandes grupos econômicos. Randolfe critica a escolha de isentar bancos e bilionários enquanto a população mais pobre segue pagando impostos altos.

O governo não vai se dar por vencido pelo lobby de bilionário, de bet e de governadores. É importante que se diga. Essa semana, no Congresso Nacional, um dos articuladores da rejeição dessa medida provisória foi o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Outros também participaram, mas em especial ele. É importante dar os nomes devidos.

Queria que Tarcísio tivesse estado em Brasília quando da aprovação da isenção dos brasileiros que ganham até R$ 5 mil reais de pagar imposto. Mas acho que ele considera mais importante isentar bet, banco e bilionário, e não o povo de pagar imposto.

Ele participou de uma articulação direta para a realização dessa medida provisória. Mas nós não vamos nos dar por vencidos. Insistiremos que esses do andar de cima têm que ser tributados para que o povo não pague imposto e inverter essa pirâmide social que tem mais de 200 anos desde a nossa independência. Randolfe Rodrigues, senador (PT-AP)

Segundo Randolfe, o lobby de bilionários, casas de apostas e governadores como Tarcísio de Freitas derrubou a proposta, que previa tributar bancos e aumentar impostos sobre apostas esportivas e investimentos financeiros.

A derrota foi do povo brasileiro e do Brasil. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. O que o governo estava propondo com essa medida provisória era que bets passassem a pagar imposto. Parece algo não mais do que razoável, mas necessário. Hoje nós temos uma epidemia de bets no país, que têm vitimado famílias e, sobretudo, as mais pobres.

Queríamos, por exemplo, aumentar um pouco o tributo para os bilionários com a tributação de letras de crédito e de câmbio, entre outras medidas que pretendíamos. Queríamos aumentar a tributação dos bancos. Não acho justo um país em que um professor paga 27,5% de imposto e rico, bilionário e banco não querem pagar 12% de tributo. Randolfe Rodrigues, senador (PT-AP)

O líder do governo ressalta que a MP derrotada poderia garantir recursos para programas sociais e o cumprimento das metas fiscais. Para Randolfe, a decisão da Câmara teve motivação clara.

A aprovação da medida provisória possibilitaria que o governo, em primeiro lugar, cumprisse os compromissos fiscais, porque tem responsabilidade com o arcabouço fiscal que foi aprovado pelo próprio Congresso, mas, sobretudo, continuasse destinando recursos para os programas sociais que têm voltado ao Brasil no governo do presidente Lula. Enfim, quem perdeu foi o povo brasileiro. Randolfe Rodrigues, senador (PT-AP)

Randolfe afirma que o governo estuda alternativas para recompor receitas, como projetos de lei em regime de urgência, aumento temporário do IOF e até ajustes via decreto. Segundo ele, o Ministério da Fazenda prepara propostas que podem ser apresentadas já nas próximas reuniões da coordenação política.

Estão sob a mesa iniciativas do próprio Ministério da Fazenda, como mandar um projeto de lei em regime de urgência e o debate de ajustes também no IOF, que também pode ser feito através do decreto do presidente da República.

Na segunda, haverá uma reunião da coordenação política do governo. Deveremos ter a participação de alguém do Ministério da Fazenda, que deve escrever para nós e para o presidente Lula qual pode ser a natureza dessas medidas. Randolfe Rodrigues, senador (PT-AP)

Para o líder do governo, a derrota não se deve à articulação política, mas à escolha de parte dos deputados por manter privilégios. Ele diz que o governo fez concessões e confiou em compromissos que não foram cumpridos.

Não foi um problema de articulação política, mas uma escolha da maioria da Câmara para não tributar bet, bilionário e bancos. Foi uma escolha feita conscientemente. Há algumas matérias que, ao que me parece, não existe articulação política que faça milagre.

Se há uma autocrítica a ser feita, talvez tenha sido pelo fato de termos subestimado a desonestidade. Aprendi em Brasília, desde que lá cheguei, que acordo, depois que é fechado, é para ser cumprido. Fizemos concessão para todos os setores, em várias reuniões. Entregamos vários aspectos da medida provisória, com o compromisso de que ela seria aprovada.

Acreditamos na boa vontade e na palavra que tinha sido empenhada. Talvez desde o início nós deveríamos não ter optado pelo caminho de tentar construir uma composição. Eu nunca vi um lobby tão poderoso no Congresso Nacional como vi nesta semana para derrotar essa medida provisória. Randolfe Rodrigues, senador (PT-AP)

