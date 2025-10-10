Barroso e mais cinco: quem são os ministros que anteciparam saída do STF

Luís Roberto Barroso, 67, anunciou ontem que vai deixar o STF, quase oito anos antes da idade-limite para o cargo, que é 75 anos. A decisão o coloca na lista de magistrados que renunciaram a anos de mandato e anteciparam a saída da corte.

Veja quem são eles

Desde a redemocratização, seis ministros decidiram se aposentar do STF antes da idade-limite estabelecida. Alguns deixaram a corte para assumir cargos políticos ou internacionais, outros por decisão pessoal. Em todos os casos, renunciaram a anos de atuação no tribunal. A idade-limite para permanência mudou em 2015, quando a chamada PEC da Bengala elevou de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória de ministros.

Nomeado em 2013 pela presidente Dilma Rousseff (PT), Barroso presidiu o STF entre 2023 e 2025 e poderia permanecer até 2033. A decisão surpreendeu por encurtar um dos mandatos mais longos possíveis na atual regra— ele assumiu o cargo com 55 anos.

Joaquim Barbosa

Relator do Mensalão no Supremo, Barbosa foi indicado por Lula (PT) em 2003 e se aposentou em 2014, aos 59 anos. Poderia ficar até 2024, mas antecipou a saída por motivos pessoais. Ao renunciar, abriu mão de mais de dez anos de mandato no tribunal.

Joaquim Barbosa participa de sua última sessão como ministro da Corte, em julho de 2015 Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress

Ellen Gracie

Primeira mulher no STF, Ellen Gracie assumiu em 2000, no governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), e deixou a corte em 2011. Tinha direito a permanecer até 2018, mas antecipou a aposentadoria em seis anos e meio. Ela presidiu o Supremo entre 2006 e 2008

Ellen Gracie saiu do STF em agosto de 2011, abrindo mão de seis anos e meio de mandato Imagem: Renato S. Cerqueira - 20.jun.2016/Futura Press/Estadão Conteúdo

Nelson Jobim

Jobim entrou no STF em 1997, no governo FHC, e renunciou ao cargo em março de 2006, aos 59 anos, mais de dez anos antes do prazo. Ex-deputado e relator da Constituinte de 1988, havia presidido o STF de 2004 a 2006. Após a saída, assumiu o Ministério da Defesa nos governos Lula e Dilma.

Nelson Jobim aposentou-se em março de 2006, mais de dez anos antes da compulsória Imagem: Fernando Moraes/UOL

Célio Borja

Nomeado por José Sarney, Célio Borja chegou à corte em 1986 e saiu em 1992, seis anos antes do limite de idade. Deputado constituinte da Guanabara, foi também professor de direito constitucional.

Célio Borja aposentou-se em 1992, antecipando seis anos e três meses Imagem: Reprodução/TV Câmara

Francisco Rezek

Rezek deixou o Supremo duas vezes: em 1990, para assumir o Itamaraty, e em 1997, para a Corte de Haia. Na segunda saída, abriu mão de quase 17 anos de mandato. Foi o único ministro a ser nomeado ao STF em duas ocasiões diferentes, por João Figueiredo e Fernando Collor.