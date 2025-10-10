Quatro dias após renúncia, Macron nomeia novamente Lecornu como premiê

O presidente da França, Emmanuel Macron, reconduziu hoje Sébastien Lecornu ao cargo de primeiro-ministro, quatro dias após ele renunciar ao posto. O político disse que aceita "por dever" a missão.

O que aconteceu

Governo não detalhou nomeação. "O presidente nomeou Sébastien Lecornu como primeiro-ministro e o encarregou de formar o governo", diz o informe da presidência francesa.

Lecornu tentará aprovar o orçamento para 2026. O político de 39 anos, que se autodefine como um "monge soldado", terá a missão de buscar a maioria parlamentar para aprovar o orçamento para 2026, que permita reduzir a elevada dívida pública. "Aceito — por dever — a missão que me foi confiada pelo Presidente da República de fazer todo o possível para dotar a França de um orçamento para o final do ano e de responder aos problemas da vida quotidiana dos nossos compatriotas", escreveu, em seu perfil no X.

Precisamos pôr fim a esta crise política que está exasperando os franceses e a esta instabilidade que é ruim para a imagem da França e seus interesses

Sébastien Lecornu, após ser reconduzido ao cargo

Macron vinha sendo pressionado para convocar novas eleições no país após a renúncia de Lecornu. O premiê, que foi o quinto nomeado pelo presidente, ficou menos de um mês no cargo.

A renúncia de Lecornu agravou uma crise política cada vez mais profunda, que vem gerado abalos à liderança de Macron. Na França, ex-primeiros-ministros e aliados políticos passaram a se voltar abertamente contra ele e pediram sua renúncia.

Em 2024, presidente dissolveu a Assembleia Nacional e convocou novas eleições antecipadas. A decisão, porém, resultou num Parlamento ainda mais fragmentado e eliminou a possibilidade de formar uma maioria ou uma coalizão que possa dar sustentação ao governo.

Macron descarta renúncia e diz que vai seguir até o fim do mandato. Apesar das pressões de todos os setores, principalmente dos partidos de esquerda e do ultradireitista Reunião Nacional, liderado por Marine Le Pen, O presidente insiste que foi eleito diretamente pelo povo francês e que ficará no cargo até meados de 2027.

Lecornu havia justificado sua demissão alegando que "as condições não estavam reunidas" para seguir no posto. Lecornu reiterou que não busca manter-se na função: "Não estou correndo atrás desse cargo", disse durante entrevista ao jornal da emissora pública France 2.

*com informações da AFP e da DW