Topo

Notícias

Putin elogia ação de Trump ao falar de Nobal da Paz

10/10/2025 14h19

O presidente russo Vladimir Putin, ao ser questionado sobre a concessão do Prêmio Nobel da Paz, afirmou nesta sexta-feira (10) que Donald Trump faz "muito" para solucionar "crises complexas", o que lhe valeu o agradecimento do presidente americano.

Em uma coletiva de imprensa no Tajiquistão, onde estava em visita, Putin foi perguntado se considerava que Trump deveria ter recebido o Prêmio Nobel da Paz de 2025, concedido à líder da oposição venezuelana María Corina Machado.

"Não me cabe avaliar se o presidente americano em exercício merece ou não o Prêmio Nobel, mas ele faz muito para resolver crises complexas que perduram há anos e décadas", respondeu o chefe de Estado russo.

Ele também afirmou que Trump busca "alcançar a paz", especialmente no Oriente Médio.

Putin criticou ainda o comitê que concede o Prêmio Nobel da Paz: "Houve casos em que o comitê concedeu o Prêmio Nobel da Paz a pessoas que não fizeram nada pela paz", afirmou.

"A meu ver, essas decisões causaram enormes danos à credibilidade desse prêmio", acrescentou.

Em reação, Donald Trump ? que tem reiterado seu desejo de obter a prestigiosa distinção ? compartilhou nas redes sociais um vídeo com as declarações do chefe de Estado russo, acompanhado da mensagem: "Obrigado, presidente Putin!".

Desde seu retorno ao poder em janeiro, Trump iniciou uma reaproximação com o Kremlin para tentar pôr fim à guerra na Ucrânia, até agora sem sucesso. No entanto, nas últimas semanas, ele tem se mostrado cada vez mais crítico em relação a Putin.

bur/bds/eg/meb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Brasil lamenta atrasos em contribuições climáticas a um mês da COP

Macron volta a nomear demissionário Lecornu como primeiro-ministro da França

MPF dá parecer favorável a volta de prefeito de São Bernardo ao cargo

Índia estreita laços com o Talibã e diz que reabrirá a embaixada em Cabul

São Paulo entra em atenção para alagamentos; há alerta de chuva forte

Distrito de Berlim aplica multa inédita por cobrança abusiva de aluguel

Chuva interdita descida para o litoral norte pela Tamoios

Explosão em fábrica dos EUA deixa 19 desaparecidos (autoridades)

SovEcon eleva estimativa de produção de trigo da Rússia, a 87,8 mi de t

Ao menos 19 desaparecidos em explosão em fábrica dos EUA

Em Berlim, vice de Haddad busca verba para novo fundo florestal